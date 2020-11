Onde assistir ao vivo a Corinthians x Palmeiras, pela semifinal do Brasileirão feminino?

Equipes entram em campo nesta segunda (16), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E teremos mais derby no futebol feminino! Após o primeiro confronto, com vitória do sobre o por 3 a 1, no Allianz Parque, as equipes se enfrentam novamente nesta segunda-feira (16), pelo jogo de volta das semifinais do Brasileirão feminino. O duelo será às 19h (de Brasília), na Arena Neo Química, em . O duelo terá transmissão do Twitter do Brasileirão feminino. Aqui na Goal você confere as principais informações sobre o clássico.

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Segunda-feira, 16 de novembro de 2020 LOCAL Arena Neo Química - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Corinthians

A partida terá transmissão ao vivo pelo Twitter do Brasileirão feminino, a partir das 19h (de Brasília). Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As mulheres do Corinthians venceram todos os jogos que disputaram após a pausa do futebol por conta da pandemia... exceto no primeiro derby da história da modalidade nas semifinais do Brasileirão. Consideradas uma das melhores equipes do mundo, o terá um desafio complicado nas meninas do Palmeiras, mas, em casa, terão o favoritismo para avançarem de fase.

Os dois dos principais times de São Paulo também se enfrentaram na abertura do Brasileirão feminino 2020. Naquela ocasião, o Timão venceu por 3 a 1.

Provável escalação do Palmeiras: Vivi, Isabella, Agustina, Thais, , Nicoly, Maressa, Angelina, Camilinha, Bianca e Ottilia..

Provável escalação do Corinthians: Lelê, Katiuscia, Poliana, Erika, Yasmim, Andressinha, Gabi Zanotti, Tamires, Victoria Albuquerque, Crivelari.