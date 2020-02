Corinthians bate Palmeiras em clássico na estreia do Brasileirão Feminino

Time alvinegro levou a melhor em Vinhedo e manteve série invicta

No primeiro dérbi no futebol feminino em quase 20 anos, o levou a melhor e venceu o por 3 a 1 na casa do adversário, em Vinhedo, neste domingo. O duelo foi válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O saiu na frente aos 6 minutos de jogo com Giovanna Crivelari, mas cedeu o empate pouco depois. Carla Nunes acertou lindo chute de fora da área e fez a festa nas arquibancadas - o clássico teve torcida única.

O Corinthians, no entanto, deslanchou na etapa final e somou os primeiros três pontos graças aos gols de Grazi e Erika. Além de vencer o clássico, o Timão aumentou a série invicta para 46 jogos com o resultado em Vinhedo.

Veja outros resultados da primeira rodada do :

Avaí/Kindermann 7 x 0

2 x 1 Minas Icesp

Ferroviária 4 x 0 Audax

4 x 0

2 x 0 São José