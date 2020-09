Onde assistir ao vivo a Brighton x Manchester United, pela Premier League?

Jogo é válido pela terceira rodada da Premier League; veja como acompanhar pela TV e na internet

Pela terceira rodada da Premier League, o recebe o no Falmer Stadium, neste sábado (26), a partidas das 8h30 (de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Brighton x Manchester United DATA Sábado, 26 de setembro de 2020 LOCAL Falmer Stadium, Brighton, HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brighton busca sua segunda vitória consecutiva na Premier League. O time azul quer aproveitar o fator casa e o clima de desconfiança sob o rival para surpreender

Já o Manchester United começou o Campeonato Inglês com derrota em casa para o . Os Red Devils têm um jogo a menos que os demais, mas precisam vencer para afastar as dúvidas que pairam sobre o Old Trafford.

Escalação do Brighton: Ryan, White, Dunk, Webster, Bissouma, Alzate, Lamptey, March, Trossard, Maupay e Connoly.

Escalação do Manchester United: De Gea, Mensah, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, James, Bruno Fernandes, Rashford e Martial.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRIGHTON

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 2 x 0 Preston Inglesa 23 de setembro de 2020 0 x 3 Brighton Premier League 20 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Brighton Premier League 3 de outubro de 2020 11h (de Brasília) Crystal Palace x Brighton Premier League 17 de outubro de 2020 11h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Luton Town 0 x 3 Manchester United Copa da Liga Inglesa 22 de setembro de 2020 Manchester United 1 x 3 Crystal Palace Premier League 19 de setembro de 2020

Próximas partidas