Onde assistir ao vivo a Botafogo x Santos, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (20), às 18h15 (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite deste domingo (20), às 18h15 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Santos DATA Domingo, 20 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Botafogo

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, a partir das 18h15 (de Brasília). Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Após sair na frente no primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil contra o Vasco, o Botafogo já se prepara para receber o Santos neste domingo pelo Brasileirão e busca encerrar o jejum de vitórias na competição.

Mais times

Para o duelo, o técnico Paulo Autuori deve seguir sem contar com Luis Henrique, com dores no púbis, assim como Bruno Nazario, com dores nas duas coxas, e Pedro Raul com lesão muscular.

Já o Santos vem de empate sem gols com o Olimpia no retorno da , e está há quatro jogos sem saber o que é perder no Brasileiro (dois empates e duas vitórias).

O técnico Cuca não terá Soteldo, suspenso para o confronto contra o Botafogo.

VAI PRA CIMA DELES, SANTOS! ⚪⚫⁣

⁣

Hoje tivemos o nosso penúltimo treino antes da partida contra o Botafogo, nesse domingo, no Engenhão!⁣

⁣

📸 Ivan Storti / Santos FC⁣ pic.twitter.com/gdPEjhxisl — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 19, 2020

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Kevin (Fernando), Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Kanu, Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre e Honda; Kalou, Matheus Babi.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Raniel e Lucas Braga (Arthur Gomes).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020 Santos 0 x 0 Copa Libertadores 16 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Copa Libertadores 24 de setembro de 2020 23h (de Brasília) Santos x Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

VJOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Botafogo 1 x 0 Vasco Copa do 17 de setembro de 2020

Próximas partidas