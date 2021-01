Onde assistir ao vivo a Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund, pela Bundesliga?

Rivais fazem confronto direto pelo G-4 do Campeonato Alemão nesta terça-feira (19), às 16h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Em confronto direto pelo G-4 da , o recebe o nesta terça nesta terça-feira (19), às 16h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no OneFootball App, pela internet. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund DATA Terça-feira, 19 de janeiro de 2021 LOCAL BayArena - Leverkusen, ALE HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felix Zwayer

Assistentes: Christian Dietz e Marco Achmüller

Quarto árbitro: Frank Willenborg

VAR: Christian Dingert

Assistentes VAR: Guido Kleve

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming do OneFootball App, na internet. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Bayer Leverkusen

Com três derrotas nas últimas cinco partidas, o Bayer Leverkusen conta com o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias. Na terceira colocação com 29 pontos, o clube está empatado justamente com o Borussia Dortmund, apesar de levar vantagem no saldo de gols. Para o confronto direto desta terça, Peter Bosz não poderá contar com os lesionados Sven Bender, Arias, Bellarabi, Weiser, Paulinho e Palacios.

Provável escalação do Bayer Leverkusen : Hrádecky; Dragovic, Jonathan Tah, Tapsoba e Sinkgraven; Baumgartlinger, Amiri e Demirbay; Diaby, Bailey e Patrik Schick.

Back in action ⚽️



🆚 Leverkusen

🏆 Bundesliga

🗓 1/19/21

⏰ 2:30 PM ET / 19:30 GMT / 20:30 CET pic.twitter.com/LEjljr9EzV — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 18, 2021

Borussia Dortmund

Do outro lado, o Dortmund, na quarta posição, precisa somar pontos fora de casa, na BayArena, para não deixar o G-4 da Bundesliga. Para o duelo diante do Bayer, o técnico Edin Terzic terá os desfalques de Zagadou, Hazard, Witsel e Schmelzer.

Provável escalação do Borussia Dortmund : ​Burki; Meunier, Hummels, Akanji e Raphael Guerreiro; Emre Can, Bellingham, Reus, Sancho e Brandt; Haaland.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYER LEVERKUSEN

JOGO CAMPEONATO DATA Leverkusen 4 x 1 Eintracht Copa da 12 de janeiro de 2021 Union Berlin 1 x 0 Leverkusen Bundesliga 15 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leverkusen x Bundesliga 23 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília) x Leverkusen Bundesliga 30 de janeiro de 2021 14h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 1 x 3 Borussia Dortmund Bundesliga 9 de janeiro de 2021 Borussia Dortmund 1 x 1 Bundesliga 16 de janeiro de 2021

Próximas partidas