Onde assistir ao vivo a Barcelona x Espanyol, pela La Liga?

Chegou a hora da "era Xavi começar"! Ídolo e agora treinador do Barcelona, ele comanda a equipe pela primeira vez neste sábado (20), contra o Espanyol, às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela 14ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv aberta. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Espanyol DATA Sábado, 20 de novembro de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo deste sábado será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ídolo e um dos maiores jogadores da história do Barcelona, Xavi inicia a sua trajetória como treinador do clube justamente em um clássico catalão.

Para o duelo deste sábado, os culés seguem sem poder contar com Ansu Fati, Dembélé, Braithwaite e Aguero. Desta forma, a tendência é de Depay, De Jong e Coutinho continuem formando o trio ofensivo do Barça.

Do outro lado, o Espanyol possui a mesma pontuação do rival (17) e quer atrapalhar o "recomeço" do adversário.

A equipe segue sem contar com Bare e Oscar Gil lesionados, mas não tem mais problemas para o jogo.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araujo, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, F De Jong; Depay, L De Jong, Coutinho.

Provável escalação do Espanyol: Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera, Pedrosa; Morlanes, Darder; Melamed, Melendo, Embarba; De Tomas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Celta 3 x 3 Barcelona La Liga 6 de novembro de 2021 Dínamo 0 x 1 Barcelona Champions League 2 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Benfica Champions League 23 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Villarreal x Barcelona La Liga 27 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

ESPANYOL

JOGO CAMPEONATO DATA Espanyol 2 x 0 Granada La Liga 6 de novembro de 2021 Getafe 2 x 1 Espanyol La Liga 31 de outubro de 2021

Próximas partidas