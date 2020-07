Onde assistir ao vivo a Bahia x Náutico, pela Copa do Nordeste?

Clássico será disputado nesta quarta-feira (22), pela última rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A retorna nesta semana com um dos grandes clássicos regionais: e se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), no Pituaçu, pela última rodada da fase de grupos da competição. O duelo será transmistido na TV aberta pelo SBT Nordeste, pelo Streaming LiveFc.com, no canal do Youtube da Copa do Nordeste, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Náutico DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Pituaçu (BA) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Gilberto é uma das esperanças de gol do Bahia (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

O duelo será transmistido na TV aberta pelo SBT Nordeste, pelo Streaming LiveFc.com, no canal do Youtube da Copa do Nordeste, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar de já estar classificado à próxima fase, o Bahia quer o triunfo visando a liderança do grupo A, enquanto o Náutico também irá atrás da vitória para garantir sua vaga pelo grupo B, sem depender de qualquer outro resultado.

O Tricolor realizou um rachão descontraído nesta terça-feira.

📸 Fotos do 1º rachão ao vivo no #SócioDigital! Já já o vídeo completo estará disponível na plataforma tricolor #BBMP pic.twitter.com/AO0KfQoIvf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 21, 2020

Já o Náutico utilizou de suas redes sociais para registrar o momento dos testes de COVID-19 em seus atletas antes do jogo:

Seguindo o protocolo da CBF, delegação que está em Salvador fez a testagem RT-PCR hoje pela manhã no hotel, antes do jogo contra o Bahia.



📸: @caiofalcaofoto / CNC pic.twitter.com/8XCaj1cefX — Náutico (@nauticope) July 21, 2020

Provável escalação do Bahia: Anderson, João Pedro, Wanderson, Juninho, Juninho Capixaba, Flávio, Gregore, Rodriguinho, Élber, Gilberto e Clayson..

Provável escalação do Náutico: Jefferson, Hereda, Carlão, Luanderson, Willian Simões, Rhaldney, Bryan, Jhonnatan, Thiago Fernandes, Kieza e Erick

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Bahia Copa do Nordeste 14 de março de 2020 Bahia 0 x 0 Doce Mel 7 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-BA x Bahia Campeonato Baiano 23 de julho 16h (de Brasília)

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 1 x 2 Náutico Campeonato Pernambucano 19 de julho de 2020 Náutico 0 x 3 Copa do Nordeste 14 de março de 2020

