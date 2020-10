Onde assistir ao vivo a Bahia x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), em Pituaçu; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a liderança, o visita o nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Atlético-MG DATA Segunda-feira, 19 de outubro de 2020 LOCAL Pituaçu - Bahia HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no canal Premiere, a partir das 20h (de Brasília). Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Com objetivos distintos na temporada, Bahia e Atlético-MG entram em campo visando apenas a vitória no encerramento da rodada.

Enquanto o Atlético-MG busca retomar a liderança do Brasileirão, o Bahia briga para se afastar da zona de rebaixamento.

Para o duelo em casa, o técnico Mano Menezes e o auxiliar técnico Sidnei Lobo, expulsos no empate com , não poderão comandar a equipe. Desta forma, Cláudio Prates e James Freitas ficarão à frente do time.

Já o do técnico Jorge Sampaoli não terá Allan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Marco Antônio, Clayson e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 Atlético-MG 1 x 1 Campeonato Brasileiro 15 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Sport Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 21h (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 2 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 Goiás x Bahia Campeonato Brasileiro 16 de outubro de 2020

Próximas partidas