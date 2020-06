Onde assistir a Rio Ave x Paços de Ferreira, pelo Campeonato Português?

Veja onde assistir a única partida do Campeonato Português que acontece neste domingo (7)

Após a paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus, o futebol português está de volta ! Hoje, no único jogo do dia pela competição, Rio Ave e Paços de Ferreira encerram a 25ª rodada da em grande estilo, com o clube da casa podendo alcançar a quinta posição no caso de vitória. O duelo acontece às 17h (de Brasília), no Estádio dos Arcos.

A partida não será transmitida ao vivo no . Na Goal , no entanto, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rio Ave x Paços de Ferreira DATA Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Estádio dos Arcos - Vila do Conde, HORÁRIO 17h (de Brasília)

Foto: Instagram / Rio Ave

A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Aqui, na Goal , você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Rio Ave conta com a vitória para conseguir surpeendendo: o clube briga com o de Guimarães, o e o Famalicão por duas vagas na . Caso realmente vença a equipe do Paços de Ferreira, conseguirá alcançar o quinto lugar na competição.

E os Vilacondenses contam com alguns nomes conhecidos para fazê-lo: o destaque do time é Medih Taremi, destaque da seleção iraniana, que faz dupla de ataque com o "interminável" Lucas Piazon . Os defensores Messias (ex-América), Aderllan (ex- e Vitória) e Matheus Reis (ex-São Paulo e ) também fazem parte do elenco.

Enquanto isso, o Paços de Ferreira luta contra o rebaixamento. Recém-promovido da segunda divisão, o clube atualmente está na 16ª colocação, uma na frente do primeiro rebaixado no momento, o Portimonense. Assim, pontuar contra o Rio Ave é quase imprescindível.

Denílson, atacante ex-São Paulo e emprestado pelo , é uma das peças do ataque da equipe. No entanto, para sair da má fase, a equipe conta, acima de tudo, com as boas atuações de Pedrinho, seu camisa 10, além do jovem Hélder Ferreira.

Provável escalação do Rio Ave: Pawel Kieszek; Diogo Figueiras, Nelson Monte, e Amaral; Augusto, Tarantini e Al Musrati; e Nuno Santos; Mehdi Taremi e Lucas Piazon. Técnico: Carlos Carvalhal.

Provável escalação do Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro; Jorge Silva, Maracás, Baixinho e Teles; Luiz Carlos, Mohamed Diaby e Pedrinho; Amaral, Denílson e Hélder Ferreira. Técnico: Pepa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RIO AVE

JOGO CAMPEONATO DATA Rio Ave 0 x 0 Belenenses SAD Campeonato Português 29 de fevereiro de 2020 1 x 1 Rio Ave Campeonato Português 7 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Moreirense x Rio Ave Campeonato Português 12 de junho de 2020 15h (de Brasília) Rio Ave x Campeonato Português 17 de junho de 2020 17h15 (de Brasília)

PAÇOS DE FERREIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Deportivo Aves 1 x 3 Paços de Ferreira Campeonato Português 1 de março de 2020 Paços de Ferreira 1 x 2 Vitória de Guimarães Campeonato Português 8 de março de 2020

Próximas partidas