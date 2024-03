Onde assistir a Portuguesa-RJ x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes decidem vaga na terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (12), no Luso-Brasileiro; confira como acompanhar e outros detalhes

Portuguesa-RJ recebe o Cuiabá na noite desta terça-feira (12), às 20h (horário de Brasília), no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo e exclusivamente pelo Prime Video, no streaming (veja a programação na íntegra aqui).

Na primeira fase da Copa Betano do Brasil, a Portuguesa empatou com o Audax-RJ, mas se classificou por ser visitante no confronto. Além disso, a classificação para a segunda fase garantiu à Lusa uma bonificação de R$ 787,5 mil reais.

Do outro lado, o Cuiabá avançou para a segunda fase da competição após aplicar uma goleada, por 4 a 1, no Real Noroeste. No Campeonato mato-grossense, a equipe enfrentará, pelas semifinais do torneio, o Luverdense em data ainda não definida.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Portuguesa: Marquinhos; Joazi, Diego Guerra, Pedro Botelho, Pará; Wellington Cézar, Nenê Bonilha; Vinícius Garcia, Anderson Rosa, Romarinho, Hernane. Técnico: Caio Couto.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marllon, Ramon; Guilherme Madruga, Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Derik Lacerda, Deyverson, Isidro Pitta. Técnico: Luiz Fernando Lubel

Desfalques

Portuguesa

Luan e Elias estão lesionados

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?