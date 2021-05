Onde assistir a Mirassol x Guarani, pelas quartas de final do Campeonato Paulista?

Os times buscam vaga na semifinal nesta quarta (12), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Mirassol e Guarani, os classificados do Grupo D, disputam, nesta quarta-feira (12), às 21h (de Brasília), o jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mirassol x Guarani DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Alex Ang Ribeiro

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro Ribeiro

VAR: Vinicius Furlan

Assistente VAR: Fabio Rogerio Baesteiro

ONDE VAI PASSAR?



O Guarani foi o segundo colocado do Grupo D / Foto: David Oliveira/Guarani FC

O SporTV, na TV fechada , e o Premiere, no pay-per-view , são os canais que vão passar o jogo desta quarta, às 21h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MIRASSOL

O Mirassol, com 18 pontos, se classificou em primeiro no Grupo D, que lhe deu a vantagem de disputar as quartas de final em casa. Foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, com 15 gols marcados e 15 gols sofridos.

O time ainda não conta com os jogadores que testaram positivo para Covid-19 antes da última rodada da fase de grupos: os titulares Danilo Boza, Moraes e Luis Oyama, além do goleiro reserva Matheus Aurélio seguem de fora na decisão.

Provável escalação do Mirassol: Alex Muralha; Samuel Santos, Carlão, Reinê; Sousa, Daniel, Cassiinho; Diego Gonçalves, Mateus Anderson, Pedro Lucas e Fabrício Daniel.

GUARANI

Já o Guarani se classificou como vice-líder do Grupo D e, por isso, decide a vaga fora de casa. O time de Campinas fez 14 pontos na fase de grupos, com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas.

Airton e Andrigo, ausentes do último jogo - o primeiro cumpriu suspensão enquanto o segundo foi poupado - devem estar de volta ao time titular.

Aquecimento começando por aqui 🇳🇬🏹 pic.twitter.com/eePhDzSWI2 — Guarani FC (@oficialguarani) May 11, 2021

Provável escalação do Guarani: Rafael Martins; Pablo, Thales, Airton, Eliel; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo; Matheus Souza, Júlio César e Davó.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 1 x 1 São Paulo Campeonato Paulista 09 de maio de 2021 Mirassol 1 x 3 Ferroviária Campeonato Paulista 03 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Mirassol Brasileirão Série C 30 de maio de 2021 a definir Mirassol x Ypiranga Brasileirão Série C 06 de junho de 2021 a definir

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 1 x 0 Guarani Campeonato Paulista 09 de maio de 2021 Guarani 2 x 1 Novorizontino Campeonato Paulista 02 de maio de 2021

Próximas partidas