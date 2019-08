Onde assistir a Grêmio x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste sábado (24) pela 16ª rodada do torneio nacional; sem transmissão na TV aberta, saiba como ver no Globoesporte.com

O volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro após perder o jogo de ida das quartas de final da Libertadores para o . Neste sábado (24), a equipe recebe o -PR, às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 16ª rodada do torneio nacional. A partida não transmissão ao vivo pela TV. O duelo será transmitido de forma exclusiva pelo Globoesporte.com.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x DATA Sábado, 24 de agosto LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Grêmio)

O duelo não foi incluído na grade de TV aberta. Haverá transmissão ao vivo pelo site Globoesporte.com. Para acessar, é necessário fazer um login - cadastro pela Globo.com ou entrar com a conta de Google ou Facebook. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

A falta de transmissão na TV ocorre porque o clube paranaense não fechou contrato com o Premiere para a exibição de jogos no sistema pay-per-view. Para a TV fechada, o Grêmio tem acordo com o SporTV, enquanto o Athletico fechou com a Turner.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Sem vencer há cinco jogos e precisando reverter o placar contra o Palmeiras na próxima semana para seguir na Libertadores, o técnico Renato Gaúcho deverá preservar os titulares para o duelo deste sábado.

Atualmente, o Tricolor é o 13º colocado, com 18 pontos.

Provável escalação: Julio César; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz (Rodrigues) e Darlan; Rômulo, Thaciano, Luciano, Luan e Pepê; Diego Tardelli.

ATHLETICO-PR

Depois de perder para o no meio da semana, o Furacão não poderá contar com Madson Thonny Anderson, que pertencem ao Grêmio e não podem entrar em campo. Desta forma, Jonathan e Marco Ruben voltam ao time titular.

O Athletico ocupa a oitava posição, com 22 pontos.

Provável escalação: ; Jonathan, Pedro Henrique, Léo Pereira e Adriano (Márcio Azevedo); Wellington, Bruno Guimarães e Lucho González (Nikão); Marcelo, Rony e Marco Ruben.



ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 17 de agosto Grêmio 0 x 1 Palmeiras Libertadores 20 de agosto

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Grêmio Libertadores 27 de agosto 21h30 (de Brasília) Athletico-PR x Grêmio 4 de setembro 19h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Brasileirão 17 de agosto Athletico-PR 0 x 1 São Paulo Brasileirão 21 de agosto