O que o Grêmio precisa para se classificar na Libertadores?

Após renascer na fase de grupos, Imortal fica próximo de eliminar o Libertad e chegar à sua terceira quarta de final seguida

Depois de um começo terrível, o volta a acreditar que 2019 pode, porque não, terminar com o tetracampeonato na da América. Graças a uma campanha de reação na reta final da fase de grupos, o Tricolor garantiu a segunda colocação de sua chave e se viu novamente diante do , do , dessa vez nas oitavas de final da competição.

Em Alegre, a ordem da classificação pouco importou: menos com um a menos, o Imortal venceu por 2 a 0 e conquistou uma grande vantagem na partida de ida, a melhor entre os brasileiros para os primeiros 90 minutos dessa fase. Agora, o desafio será repetir o feito fora de casa - ou, pelo menos, garantir um dos muitos resultados possíveis para chegar pela terceira vez seguida às quartas de final da competição que conquistou em 2017.

Mas não é momento de relaxar. Confira o que o Grêmio precisa fazer para chegar à próxima fase do certame mais importante de clubes da América do Sul.

O QUE FALTA PARA O GRÊMIO PASSAR DE FASE?



Hoje, o time de Renato Gaúcho pode se dar ao luxo até de uma derrota no Defensores del Chaco nesta quinta-feira, 1º de agosto... contanto que seja por apenas um gol de diferença. Qualquer revés nestas condições coloca o Grêmio nas quartas de final diante do , já classificado na outra chave em cima do . Da mesma forma, qualquer empate também classifica o time gaúcho.

Caso o Libertad consiga devolver os 2 a 0 sofridos no , a partida irá para a disputa por pênaltis - contudo, derrotas pela mesma diferença acima deste placar (3 a 1, 4 a 2, etc.) garantem a vaga para Renato Portaluppi e cia, com base nos gols marcados fora de casa. Porém, uma vitória dos paraguaios por uma diferença maior elimina os gaúchos no placar agregado.

O retrospecto é positivo ao Tricolor, por outro lado: em abril, precisando vencer para seguir com chances de avançar, o Grêmio contou com grande atuação de para fazer 2 a 0 no mesmo Libertad, em Assunção, e chegar bem na rodada final daquela etapa.

O Libertad recebe o Grêmio a partir das 21h30, do horário de Brasília, com transmissão exclusiva pelo Facebook Watch.

JOGOS DO GRÊMIO - LIBERTADORES 2019

Oitavas de final

DATA PARTIDA 25/07/2019 GRÊMIO 2 X 0 LIBERTAD 01/08/2019 LIBERTAD X GRÊMIO

Fase de grupos