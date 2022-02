Onde assistir à final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea?

O Mundial de Clubes 2021 já tem sua grande final definida, que será entre Chelsea e Palmeiras. O duelo está marcado para este sábado (12), às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi.

Antes transmitido pela Globo, as transmissões do Mundial mudaram de "casa" na edição 2021, após 21 temporadas no canal. A Band comprou os direitos de transmissão da competição, que disponibiliza aos torcedores três locais diferentes para assistir aos jogos.

A grande final entre Palmeiras e Chelsea terá transmissão da Band, na TV aberta, no canal Bandsports, na TV fechada, no site oficial da emissora e em seu aplicativo, pela internet.

Qual o número da Band nas operadoras?

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite: