Onde assistir à Copa do Brasil 2021?

Grupo Globo detém os direitos de transmissão na TV aberta e fechada, mas CBF também ira exibir alguns duelos pela internet, através do Mycujoo TV

A Copa do Brasil 2021 já está a todo vapor! Ao todo, 80 equipes se classificaram para a disputa da primeira fase do torneio, que conta com 40 confrontos decididos em partidas únicas, nos quais os clubes visitantes, com melhor ranking na CBF, têm a vantagem do empate. E com tantos duelos logo nesta fase inaugural da competição, é claro que nem todos eles serão exibidos na TV. Porém, para este ano, os torcedores também terão a opção de acompanhar alguns jogos pela internet.

Assim como nos anos anteriores, o Grupo Globo detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil, tanto na TV aberta, quanto na TV fechada. A partida entre Salgueiro e Corinthians, por exemplo, nesta quarta-feira (17), será exibida através do SporTV, assim como o duelo entre Caxias e Fortaleza.

Por conta do grande número de jogos, a primeira fase da Copa do Brasil foi divida em duas rodadas, uma entre os dias 9 e 11 de março, e outra entre os dias 16 e 18. Porém, como esta fase da competição já conta com 40 duelos, todos decisivos e eliminatórios, a emissora carioca optou por não incluir algumas das partidas em sua grade de programação.

Com isso, muitos destes duelos não tiveram transmissão oficial na semana passada. Porém, os torcedores não precisam se preocupar mais por não conseguir assistir às partidas de seu clube do coração na primeira fase da Copa do Brasil.

Isso porque a CBF fechou um novo acordo com a plataforma de streaming Mycujoo TV para exibir os duelos que ficarem de fora da programação da TV.

Com isso, entre os dias 17 e 18, 20 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil poderão ser acompanhados através da internet, ou pela página da CBF no Mycujoo TV, ou pelo próprio site da Confederação Brasileira de Futebol.

Confira os duelos da primeira fase que serão exibidos através da internet

Quarta-feira, 17/03

Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ

Guarany de Sobral-CE x CSA-AL

Juventude-MA x Operário-PR

Marília-SP x Criciúma-SC

Rio Branco de V.N.-ES x ABC-RN

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE

Goianésia-GO x CRB-AL

Picos-PI x Atlético-AC

Nova Mutum-MT x Tombense-MG

Atlético-BA x Vila Nova-GO

Galvez-AC x Atlético-GO

Retrô-PE x Brusque-SC

Esportivo-RS x Remo-PA

Santa Cruz-RS x Joinville-SC

Quinta-feira, 18/03