Olmo: Martin não merecia ser expulso... e o jogador do Atlético é a prova disso

O jogador da seleção espanhola, Dani Olmo, meia do Barcelona, destacou a importância dos três pontos conquistados pela equipe contra o Atlético de Madrid, com a vitória por 2 a 1 no último sábado, no Estádio Metropolitano de Madrid, na 30ª rodada da La Liga, considerando que a mentalidade demonstrada pelos jogadores foi fundamental para a virada no placar e para transformar o déficit em vitória.

Olmo disse, em declarações à imprensa após a partida: “Não é a primeira vez que viramos o placar. Mantivemos a calma, impusemos nosso ritmo e jogamos com nosso estilo... Eles recuaram, e conseguimos marcar”.

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E acrescentou sobre a classificação da La Liga: “Aumentamos a vantagem na liderança (sobre o Real Madrid), e a diferença agora é de 7 pontos, o que é importante... Dependemos de nós mesmos, mas ainda não está decidido... Agora estamos focados no jogo de quarta-feira (contra o Atlético na Liga dos Campeões), que será muito importante e totalmente diferente”.

Sobre sua condição física e sua utilização tática pelo técnico Hansi Flick, Olmo disse: “Senti que estava em boa forma e confortável... Hansi me conhece bem e sabe onde posso dar o meu melhor.”

Sobre a jogada polêmica envolvendo seu companheiro Gerard Martín, a quem o árbitro mostrou o cartão vermelho antes de voltar atrás após consultar o VAR, ele disse: “Houve claramente um contato, mas não acho que tenha sido forte o suficiente para merecer um cartão vermelho... No final, Almeida (jogador do Atlético), depois de cerca de 10 a 15 segundos, estava andando e não parecia sentir dor; portanto, a decisão foi acertada, na minha opinião.”