Olímpia x Patronato ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pela fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar na internet

Olímpia e Patronato se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 21h (de Brasília), no Defensores del Chaco, pela segunda rodada do Grupo H. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

O Olímpia estreou na Libertadores com um empate diante do Melgar, e está na 2ª colocação do grupo, com um ponto conquistado. A situação no Campeonato Paraguaio é parecida com a do ano passado, onde o time terminou em 3º lugar.

Já o Patronato estreou com derrota para o Atlético Nacional na Libertadores. Após a conquista da Copa da Argentina, o clube vive situação difícil na 2ª divisão do Campeonato Argentino. Atualmente, a equipe se encontra na 17ª colocação, com 11 pontos conquistados e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Prováveis escalações

Patronato: Budiño; Díaz, González, Ojeda, Chirardello e Cobos; Domingo, Jorge Valdez Chamorro, Russo e Esquivel; Levato.

Olímpia: Espínola; Salazar, Barreto, Gamarra (Zárate) e Torres; Marcos Gómez e Richard Ortiz; Siva e Torres; Cardozo e Bruera.

Desfalques

Patronato

Sem desfalques confirmados.

Olímpia

Derlis González, Luis Cáceres e Saúl Salcedo estão machucados.

Quando é?