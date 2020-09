Alex Telles, o maior lateral-esquerdo da história do Porto

Perto do fim de contrato e na mira do Manchester United, brasileiro é o defensor com mais gols do clube português

De gol em em gol, de assistência em assistência, de grito em grito, Alex Telles vem se consolidando como um dos principais jogadores do nos últimos anos. Colocá-lo hoje como o maior - favor não confundir com “melhor” - lateral-esquerdo da história do clube português já não é de todo um absurdo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Não, não há qualquer imediatismo pelo fato de o brasileiro ter marcado dois gols e dado uma assistência na vitória por 3 a 1 em cima do Braga, na estreia da liga nacional 2020/21, atingindo então o posto de maior defensor-artilheiro portista, tendo balançado a rede em 26 oportunidades - ultrapassou o compatriota Zé Carlos e o português Jorge Costa, ambos zagueiros, com 25 tentos.

Mais times

Iniciando agora a quinta temporada no Dragão, o camisa 13 está muito perto de completar 200 jogos oficiais. Já vai em 193 partidas. Neste período, foi altamente decisivo em quatro títulos, com destaque para o bicampeonato português (2017/18 e 2019/20).

Apesar de não ter obtido uma conquista a nível internacional, Telles bate tranquilamente de frente com outros laterais de peso de todos os tempos do Porto, como os portugueses Alfredo Murça, Augusto Inácio e Nuno Valente, o uruguaio Álvaro Pereira e os também brasileiros Alex Sandro, Branco e Esquerdinha.

Líder influente do atual grupo comandado por Sérgio Conceição, ao lado dos experientes Pepe e Danilo Pereira, o jogador formado no Juventude e com passagens por , e é o típico profissional que vive intensamente o ambiente do clube e também da cidade. Há uma identificação única entre eles. A entrega dentro de campo é fundamental para ter o carinho e, sobretudo, o respeito dos exigentes torcedores.

“Sempre fui um atleta que jogou com o coração. Entrei um clube que tem uma mística e uma paixão enorme, e isso fez com que sentisse-me parte disso. Sinto-me um guerreiro”, revelou o lateral, em maio, em entrevista à Goal.

De volta à seleção brasileira, tendo sido convocado por Tite na semana passada para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da de 2022, Alex Telles, no entanto, pode estar escrevendo os capítulos finais com a camisa azul e branca. Tem contrato apenas até junho de 2021 e, por isso, acaba por ser um alvo ainda mais interessante no mercado de transferências.

Mais artigos abaixo

O , que estaria disposto a pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 127 milhões), hoje é o grande favorito para concretizar a contratação de Telles - recentemente, também foi colocado na mira de e . Enquanto não houver qualquer tipo de confirmação sobre uma negociação, o lateral-esquerdo brasileiro de 27 anos vai seguir de corpo e alma no Porto.

“O Alex respira o Porto todos os dias, dia e noite, noite e dia. Enquanto ele estiver ligado contratualmente ao clube, vai representá-lo com unhas e dentes”, revelou uma pessoa próxima ao portista, à Goal.