Oblak, Havertz e Werner: Chelsea busca montar novo supertime para Lampard

Após acertar com Werner e Ziyech, Blues ainda planejam movimentar bastante o mercado; Havertz, Oblak e Chilwell estão entre os principais nomes

O tem tudo para voltar a ser uma das grandes equipes do futebol europeu na próxima temporada. Após cumprir punição da Fifa e ficar sem fazer novas contratações por um período de seis meses, e após a venda de Hazard, os Blues estão de volta ao mercado com força máxima e ainda prometem movimentar muitos milhões de euros na janela de transferências.

Com bastante dinheiro para novas contratações, o clube londrino promete ser um rival poderoso para seus adversários na busca de novos jogadores, principalmente com a crise do novo coronavírus, que atingiu grande parte dos clubes ao redor do mundo.

Sob o comando de Frank Lampard e com boas chances de garantir uma vaga na próxima Champions League, a diretoria do clube pretende rejuvenescer a equipe e trazer alguns reforços de peso, além dos que já chegaram.

Nesta temporada, além do bom desempenho na Premier League, o Chelsea já está garantido na final da FA Cup, que acontece no dia 1º de julho, com transmissão exclusiva do DAZN. Com todos os reforços que devem chegar, a torcida já fica sonhando com o que os Blues podem conquistar na próxima temporada.

Ataque turbinado

Foto: Getty Images

Alguns reforços de peso já chegaram para compor o ataque da equipe. Por 90 milhões de euros (cerca de R$ 530 milhões), o Chelsea trouxe uma dupla que promete dar muito trabalho aos rivais: Hakim Ziyech, ex- , e o atacante sensação da Bundesliga, Timo Werner, que estava no .

Agora, os dois chegam para montar um trio dos sonhos ao lado de Christian Pulisic. O norte-americano está tendo uma temporada incrível sob o comando de Frank Lampard e conseguiu fazer boa parte da torcida esquecer a saída de Hazard, que ainda não encontrou seu bom futebol no Real Madrid.

Além do poderoso tridente ofensivo, o Chelsea ainda trabalha para trazer mais um dos grandes destaques da Bundesliga, o meia Kai Havertz, do . Para vencer seus concorrentes, os Blues parecem dispostos a desembolsar a quantia de 100 milhões de euros (R$ 590 milhões).

Defesa nova com goleiro de primeira

Foto: Getty Images

Com o ataque bem encaminhado, o Chelsea volta suas atenções para a defesa. Declan Rice, zagueiro do , e Ben Chilwell, lateral esquerdo do City, são dois dos principais alvos e não devem ser baratos.

Para trazer a dupla, os Blues devem colocar a venda quatro defensores: Marcos Alonso, Emerson, Christensen e Zouma.

Mas o grande objetivo da equipe de Frank Lampard é trazer o goleiro Jan Oblak, do , certamente um dos melhores do mundo na posição. O investimento, claro, também não será pequeno. Por isso, Kepa também pode acabar deixando o clube londrino.