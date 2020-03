Oblak, o Messi do Atlético de Madrid: goleiro é o jogador mais importante da década

Jan Oblak é o Messi do . Pelo menos foi isso que disse Diego Simeone, em entrevista coletiva, após vitória e classificação diante do Liverpool em pleno Anfield, pelas oitavas de final da .

O goleiro teve um desempenho fenomenal em sua partida de número 50 na Liga dos Campeões, com nove defesas difíceis realizadas, sendo o grande responsável pelo triunfo espanhol. Mas isso não é de se espantar. Essa foi apenas mais uma das grandes exibições do esloveno na competição de clubes europeia.

Things that are unbeatable at Anfield:



❌

✔ Jan Oblakpic.twitter.com/ZgNgIdnjd6