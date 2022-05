O valor da vitória no Playoff do Championship: acesso à Premier e milhões em direitos de TV

Jogo único da segunda divisão inglesa vale algo em torno de R$ 1 bilhão e o direito de jogar na elite

Assim como a Premier League é considerada o maior campeonato doméstico do mundo na atualidade, a Championship é vista por muitos como a melhor segunda divisão de futebol do planeta.

O valor pago para a equipe que consegue o acesso à primeira divisão é um dos principais atrativos dessa liga.

Como funciona o acesso à Premier League?

O acesso à Premier League funciona da seguinte forma: levando em conta que os três últimos colocados da PL são rebaixados, outros três times ascendem da segunda para a primeira divisão.

Os dois primeiros colocados da Championship já sobem direto. Já as equipes que ficaram entre o terceiro e o sexto lugar disputam duas partidas que levam à decisão no estádio de Wembley. Em jogo único, quem vencer a partida no Wembley garante a terceira, e última, vaga na elite inglesa.

Na atual temporada, Fulham e Bournemouth subiram direto, enquanto Huddersfield Town, Nottingham Forest, Sheffield United e Luton Town entraram na posição de playoffs. Huddersfield venceu o Luton, enquanto o Forest venceu o Sheffield.

O Nottingham Forest venceu o Huddersfiel Town, no último jogo do playoff, garantiu a vaga na premier League depois de 23 anos e também a bolada milionária.

Qual o valor pago a quem sobe para a PL?

Cada uma das três equipes garantidas na primeira divisão inglesa recebe um valor em torno de 170 milhões de libras (aproximadamente R$ 1.01 bilhão).

Apenas por estar na Premier League, mesmo que termine o campeonto no último lugar, o clube já garante 95 milhões de libras (cerca de R$ 567 milhões).

Mais artigos abaixo

Além disso, existe o chamado parachute system (sistema de paraquedas, em tradução livre). Isso nada mais é do que uma medida financeira para suavizar o impacto econômico do time que for rebaixado para a segunda divisão.

Esse sistema paraquedas injeta mais cerca de 75 milhões de libras (cerca de R$ 448 milhões), que podem ser distribuídos em até dois anos. O valor total ainda pode aumentar caso o time que ascendeu à Premier League consiga manter-se na primeira divisão.

O montante para quem sobe e permanece na elite pode chegar a até 300 milhões de libras (aproximadamente R$ 1.79 bilhão).