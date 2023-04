O ultimato de Eduardo Coudet no Atlético-MG: ou chegam reforços ou ele sai

O treinador deu uma entrevista bastante irritado após a derrota do Galo na estreia da Libertadores

A estreia do Atlético-MG na fase de grupos da Libertadores 2023 foi bem diferente do esperado: uma derrota dentro de casa para o Libertad. E, assim como a torcida, quem não gostou nem um pouco do resultado do jogo foi o técnico Eduardo Coudet, que aproveitou a oportunidade para criticar a diretoria do Galo.

Diante de sua torcida, o Atlético-MG, que tem grandes expectativas para a temporada, acabou derrotado, e agora corre o risco até mesmo de perder seu treinador ainda no começo da temporada. Isso porque, durante uma entrevista bastante sincera, Eduardo Coudet revelou que está cogitando deixar o clube, principalmente por questões relacionadas à diretoria.

"O único que pedi é uma cláusula de saída, porque trocou tudo. É a única coisa que pedi aos investidores e diretores. Pedi uma cláusula de saída. Porque não é o que me prometeram quando me buscaram. Os clubes grandes são difíceis. Mas é o que há. Eu assinei por dois anos. E agora, o que faço?", disse o treinador "Não vim pelo dinheiro, nem por nada, venho pelo desafio esportivo, porque gosto do clube. Mas tudo mudou".

Além disso, Coudet também fez cobranças à diretoria do Galo, especialmente nas questões relacionadas ao mercado de transferências do clube.

"A equipe jogou muito mal, sim, mas assim é difícil. Com 20 jogadores, não teremos dificuldades com três competições? Ou acreditam que não era importante segurar jogadores? O que era mais importante: esse jogo ou a final?", pontuou. "Estou todo dia trabalhando melhor, tentando trazer quatro jogadores de graça, pedindo aos investidores por favor que tragam um volante. Eu fiz as últimas vendas? Eu aprovei alguma venda? Ou não souberam que a última venda não era para acontecer. Era mais fácil colocar o Sasha hoje ou estrear um jovem na Libertadores?".

"Se não fosse eu, o diretor, os jogadores, [o time] estava fora da Copa Libertadores no primeiro jogo. Se não trazem três, quatro milhões, estávamos fora. Estamos numa final do Estadual e ganhamos o primeiro jogo", continuou. "É normal isso? Os investidores acompanham até a morte os diretores e os jogadores. Mas meu contrato está na mesa. Que façam o que querem. O que vivi hoje é uma loucura".