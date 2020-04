Cristiano Ronaldo fora, Ronaldo Fenômeno dentro: o 11 ideal de Balotelli

Atacante italiano revela seu time ideal, exalta Carlos Tevez e Roberto Mancini, e fala sobre as críticas que recebeu ao longo de sua carreira

Mario Balotelli sempre foi um jogador extremamente polêmico. Apesar de muito talentoso, suas declarações e suas ações extra campo sempre chamaram mais a atenção. Agora, o jogador do Brescia aproveitou que o futebol está parado para participar de uma live no Instagram, com Thierry Henry, no canal oficial da Puma.

Na conversa, o atacante revelou seu time ideal. Messi e Ronaldo Fenômeno apareceram na lista ao lado de outros brasileiros como Júlio César, Maicon e Maxwell.

"Na minha formação ideal, eu coloco Júlio César, Maxwell, Cannavaro, Nesta, Maicon, Pirlo, Gerrard, Yaya Touré, Cassano, Ronaldo Fenômeno e Messi".

Mais times

Balotelli explicou sua escolhas e disse que esse é um time bom, mesmo que tenha ficado sem Cristiano Ronaldo e Thierry Henry, com quem estava conversando.

“Pirlo garante 10 gols por ano, Yayà pode fazer tudo. Acho que é um bom time, mesmo que eu tenha deixado Henry e Cristiano Ronaldo de fora", brincou o atacante.

O italiano também foi perguntado sobre o melhor jogador com que ele já jogou. Então, Balotelli exaltou alguém que não entrou em seu 11 ideal, mas que segundo ele, foi o jogador que mais o impressionou.

"Dizer o melhor jogador é certamente difícil, mas posso dizer que Carlos Tevez me surpreendeu acima de tudo. Ele não era apenas um atacante, mas também um zagueiro. Pressionava demais. Mesmo nos treinamentos era dessa maneira", destacou.

O atacante também foi perguntado sobre treinadores com que gostou de trabalhar e revelou dois nomes que permanecem em seu coração até hoje.

"Um deles é definitivamente Roberto Mancini, que me treinou quando eu era jovem. O outro é Favre, que me treinou na , um campeonato longe de ser fácil, ao contrário do que todo mundo pensa".

Mas além das questões ligadas ao futebol e a jogadores com quem atuou, Balotelli falou sobre sua carreira e sobre as constantes críticas que recebeu ao longo dos anos. Ele contou que no início era imaturo, mas que nunca foi “louco”, como alguns críticos dizem.

Mais artigos abaixo

“Não sou louco, nunca fui. Obviamente, quando você tem 16 ou 17 anos, deseja fazer coisas que todos os adolescentes fazem. Você ainda não é um homem, mas um menino. E entra no mundo do futebol que é feito de regras rígidas. Sempre fui respeitoso, mas todo mundo fala sobre as garotas com quem namorei e outras coisas que todos fariam da mesma maneira”.

Após uma boa passagem pela , principalmente pelo Nice, Balo retornou à e está em sua primeira temporada no Brescia. Assim como todos, o atacante também espera pela volta da Serie A, desde que seja com segurança.