O recorde de Brozovic: jogador da Croácia é o que mais correu em uma partida de Copa do Mundo

O meio-campista bateu o recorde, que pertencia a ele mesmo, no jogo contra o Japão

Enquanto muitos acreditam que jogar a prorrogação cansa os jogadores, a seleção da Croácia serve como uma exceção que prova a regra - principalmente Marcelo Brozovic. Mesmo com cinco disputas de tempo extra seguidas na Copa do Mundo, os croatas seguem com todo o gás e até batendo recordes de corrida.

A Croácia é um fenômeno a ser estudado quando se trata de corridas. A seleção, que tem chamado atenção pela quantidade de empates e prorrogações disputadas, não perde o gás e segue correndo como se estivesse no começo do jogo.

E um nome que se destaca neste quesito é Marcelo Brozovic, que além de tudo é fumante. O meio-campista, aos 30 anos de idade, quebrou o recorde de maior distância corrida na Copa do Mundo, que, inclusive, pertencia a ele mesmo. Ao percorrer 16,7 km nos 120 minutos do jogo contra o Japão, ele ultrapassou sua marca de 16,3 km conquistada na semifinal do Mundial de 2018, na Rússia, partida que também foi para a prorrogação.