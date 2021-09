O que o Santa Cruz precisa para não ser rebaixado à Série D?

O Santinha tem mais dois jogos por fazer na Série C do Brasileirão e precisa de uma combinação de resultados para ficar na terceira divisão

Um milagre. É isso o que o Santa Cruz precisa para ficar na Série C do Brasileirão. Virtualmente rebaixado, só permanecerá na terceira divisão para 2022 no caso de uma grande combinação de resultados.

Tendo participado da Série A em 2016, o Santinha está em queda livre e cada vez mais próximo de ter que tentar a sorte na Série D se quiser retornar às três principais divisões do futebol nacional.

Antes de qualquer coisa, porém, o torcedor ainda agarra suas últimas esperanças e imagina: do que o Santa Cruz precisa para não ser rebaixado à Série D?

Do que o Santa Cruz precisa para não ser rebaixado à Série D?

Com 11 pontos em 16 jogos, o Santa Cruz tem mais duas partidas na Série C para tentar um milagre e ficar na terceira divisão.

Precisa, então, vencer a Tombense neste próximo domingo (19), e o Botafogo-PB, no sábado (25), para ter qualquer chance. Mas mesmo que o time consiga as duas vitórias, isso pode não ser suficiente.

Já podemos dizer hoje que os dois rebaixados no Grupo A da Série C serão dois times entre Santa Cruz, Jacuipense e Floresta. Só que enquanto o Santinha tem 11 pontos, a Jacuipense tem 15 e o Floresta, 17.

Caso o Santa Cruz vença os dois jogos contra Tombense e Botafogo-PB, chegará aos mesmos 17 pontos do Floresta. Isso significa que a equipe cearense não pode pontuar contra Volta Redonda e Ferroviário nos dois últimos jogos: caso faça um ponto sequer, os pernambucanos estão rebaixados.

Já a Jacuipense não pode vencer. Os baianos enfrentam Botafogo-PB e Altos nas duas últimas rodadas e caso vençam qualquer uma das partidas, chegarão a 18. No caso de dois empates, porém, o Santa tem a vantagem nos critérios de desempate se vencer seus jogos finais.

A receita parece até simples: o Santa Cruz precisa vencer Tombense e Botafogo-PB, o Floresta não pode pontuar contra Volta Redonda e Ferroviário e a Jacuipense não pode vencer Botafogo-PB e Altos. Seis resultados que podem decretar a queda de um gigante para a quarta divisão do futebol brasileiro. Resta ver as cenas dos próximos capítulos.