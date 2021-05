Quais são os times participantes do Brasileirão Série C 2021?

A nossa 'Terceirona' volta a ser disputada no dia 29 de maio, com 20 times divididos em dois grupos

A Série C do Campeonato Brasileiro de 2021 está prestes a começar, com 20 equipes, novas e velhas caras, na disputa pelo título nacional. Com início no dia 29 de maio, a competição terá três fases, com a grande decisão prevista para ser disputada nos dias 14 e 21 de novembro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Goal te mostra tudo que você precisa saber sobre os participantes, quem subiu e quem caiu, e onde assistir à Série C 2021. Confira!

Quais times jogam a Série C 2021?

Na primeira fase da competição, os 20 times participantes são divididos em dois grupos com dez cada, que se enfrentam em turno e returno em busca de quatro vagas para a próxima fase em cada chave.

Os dois últimos colocados de cada grupo serão rebaixados ao Brasileirão Série D 2022.

Grupo A

Altos-PI (em 2020: 4º - Série D)

Botafogo-PB (em 2020: 15º - Série C)

Ferroviário-CE (em 2020: 12º - Série C)

Floresta-CE (em 2020: 2º - Série D)

Jacuipense-BA (em 2020: 11º - Série C)

Manaus-AM (em 2020: 10º - Série C)

Paysandu-PA (em 2020: 7º - Série C)

Santa Cruz-PE (em 2020: 5º - Série C)

Tombense-MG (em 2020: 9º - Série C)

Volta Redonda-RJ (em 2020: 13º - Série C)

Grupo B

Botafogo-SP (em 2020: 19º - Série B)

Criciúma-SC (em 2020: 16º - Série C)

Figueirense-SC (em 2020: 17º - Série B)

Ituano-SP (em 2020: 8º - Série C)

Mirassol-SP (em 2020: 1º - Série D)

Novorizontino-SP (em 2020: 3º - Série D)

Oeste-SP (em 2020: 20º - Série B)

Paraná-PR (em 2020: 8º - Série B)

São José-RS (em 2020: 14º - Série C)

Ypiranga-RS (em 2020: 6º - Série C)

Quem foi rebaixado da Série B 2020?

Com a pior campanha da última edição da Série B, o Oeste foi rebaixado com apenas 29 pontos conquistados em 38 rodadas. O time de Itápolis foi acompanhado de Botafogo-SP (34), Paraná (37) e Figueirense (39), todos já sem chances de escapar antes da rodada da Segundona 2020.

O Figueirense não conseguiu evitar a queda em 2020 (Foto: Patrick Floriani/Figueirense/Divulgação)

Quem subiu para Série B 2021?

A Libertadores atraiu muitos holofotes, mas o fim de semana também viu a final da Série C! 😎🇨



O título ficou com o Vila Nova, que superou o Remo nas duas finais 🐯



É a terceira conquista do Tigre! E olha só quem também já ganhou a terceira divisão 🏆 pic.twitter.com/MG5xvjRxCV — Goal Brasil (@GoalBR) January 31, 2021

O Vila Nova e o Remo, respectivamente campeão e vice-campeão da Série C 2020, além de Brusque e Londrina, garantiram suas vagas na segunda divisão do futebol brasileiro em 2021.

O Brusque conseguiu a tão sonhada promoção para a Série B / Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Vila e Brusque, pelo Grupo C da segunda fase, e Remo e Londrina, pelo Grupo D, ficaram com o acesso, enquanto Santa Cruz, Ituano, Ypiranga-RS e Paysandu ficaram pelo caminho.

Quem foi rebaixado à Série D 2021?

Com apenas um ponto conquistado e 17 derrotas em 18 rodadas, o Imperatriz do Maranhão foi o primeiro a confirmar time rebaixado na última edição da Série C e disputara a Série D em 2021. Boa Esporte (15 pontos), São Bento-SP (17) e Treze-PB (19) acompanham o descenso.

Onde assistir à Série C 2021?

A transmissão da Série C em 2021, fica por conta do DAZN, a casa da Terceira Divisão nacional. A plataforma de streaming, que chegou ao Brasil no final de 2018, tem acordo com a CBF para passar em suas plataformas os jogos da competição.

O preço de mensalidade do DAZN foi reduzido para R$ 19,90 por mês. Além da Série C, o assinante tem direito a outros torneios como a Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Copa da Itália e outras competições de futebol e outros esportes.