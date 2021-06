Brasileirão Série C: Os artilheiros e garçons da temporada 2021

Separamos os números desta edição da terceira divisão do Campeonato Brasileiro pra deixar você por dentro de tudo!

Índide de conteúdos

A Série C 2021 já está a todo vapor, com 20 equipes brigando pelo acesso à Série B do Brasileirão, incluindo times tradicionais do futebol brasileiro, como Paysandu, Santa Cruz, Criciúma, Figueirense e Paraná.

Mas além da briga pelo acesso, a disputa pelos prêmios de artilheiro e garçom da 'terceirona' também prometem fogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Confira a seguir a artilharia e o ranking de assistências da Série B 2021, e relembre também quem se destacou na temporada passada.

Artilharia - Campeonato Brasileiro da Série C 2021

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Vanílson Manaus 2 1 =1 Manoel Altos 2 2 =1 Neto Pessoa Botafogo-SP 2 2 =1 Douglas Baggio Novorizontino 2 2 =1 Guilherme Queiróz Novorizontino 2 2 4 Bruno Paulista Paysandu 1 1 =4 Tiago Marques Ituano 1 1 =4 Gabriel Santos Ferroviário 1 1 =4 Deivity Mirassol 1 1 =4 Bruno Pereira Figueirense 1 2 =4 Betinho Altos 1 2 =4 Felipe Rodrigues Novorizontino 1 2 =4 Revson Ypiranga 1 2 =4 Diogo Sodré Ypiranga 1 2 =4 Quirino Ypiranga 1 2 =4 Deysinho Floresta 1 2 =4 Flávio Torres Floresta 1 2 =4 Bruno Paraíba Figueirense 1 2 =4 Mikael Ypiranga-RS 1 1 =4 Dudu Criciúma 1 1 =4 Renato Henrique Jacuipense 1 2 =4 Rubens Tombense 1 1 =4 Marcos Vinicius Volta Redonda 2 2 =4 Luciano Volta Redonda 1 2 =4 Luiz Paulo Volta Redonda 1 2 =4 Emerson Junior Volta Redonda 1 2 Voltar ao topo

Passes para gols - Campeonato Brasileiro da Série C 2021

POS. JOGADOR TIME ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Douglas Baggio Novorizontino 2 2 2 Gabriel Davis Manaus 1 1 =2 Keké Paysandu 1 1 =2 Philip Manaus 1 1 =2 Revson Ypiranga 1 2 =2 Tiaguinho Altos 1 2 =2 Júlio Amorim Volta Redonda 1 2

*Números atualizados às 19h03 (de Brasília) de 06 de junho de 2021.

Voltar ao topo

Brasileirão Série C 2020: quem foi o artilheiro?

(Foto: Divulgação/Ferroviário)

Willian Lira , do Ferroviário, foi o grande goleador da última edição com 11 gols marcados em 18 jogos. Apesar de contar com o artilheiro da terceirona no ano passado, o clube cearense não conseguiu o acesso para a Série B do Brasileirão.

VEJA TAMBÉM: A ARTILHARIA COMPLETA E OS GARÇONS DA SÉRIE B 2020

Voltar ao topo

Brasileirão Série C 2020: Quem foi o líder em assistências?

(Foto: Samara Miranda/ASCOM Remo)

Destaque do Remo, Marlon Farias foi o grande garçom da Série C de 2020, com seis assistências em 18 partidas. Logo na sequência, com cinco, aparece Jean Silva, do Ypiranga. Ambos os times seguem na terceirona deste ano.

Voltar ao topo