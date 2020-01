O que o Palmeiras precisa para ser campeão da Florida Cup?

Corinthians e Verdão disputam o título do torneio da Florida; o campeão pode até sair pelo critério de cartões amarelos

Se dentro de campo Palmeiras e Corinthians não irão se enfrentar na Florida Cup, fora dele os rivais travam um duelo para saber quem será o campeão do torneio. Depois da vitória do Verdão sobre o New York City FC, só os dois paulistas estão vivos na briga pelo título.

No momento, o é o atual campeão, com cinco pontos (dois conquistados num empate, com vitórias por pênaltis e outros três no triunfo de hoje). O , com três pontos, só precisa vencer o Atlético Nacional em partida que acontece neste sábado, às 19h30 (de Brasília), para ganhar o torneio.

Para o sair com o título, existem duas possibilidades: caso o rival perca do clube colombiano, o Palmeiras automaticamente sai como campeão da . No caso do Corinthians empatar com o , a disputa de pênaltis irá determinar quem vencerá a taça.

Se os colombianos vencerem uma eventual disputa de pênaltis (no caso de empate), o Palmeiras se sagra campeão. Se o Corinthians sair vencedor, aí o que determinará o ganhador será os critérios de desempate: em caso de empate com gols, o sai com a taça. Mas e se der 0 a 0?

No caso de 0 a 0, Palmeiras e Corinthians empatariam em todos os critérios de desempate básicos, e o vencedor sairia pelo índice de Fair Play. Ou seja: o clube com menos cartões amarelos se sagra campeão da Florida Cup. Antes do jogo contra o Atlético Nacional, o Timão tem dois cartões. Já o Verdão, seis.

Campeão na Flórida será decidido no fairplay se o Corinthians empatar sem gol no tempo normal e ganhar do Atlético Nacional nos pênaltis. Palmeiras fechou o torneio com seis amarelos, enquanto o rival tem dois até o momento. #gepalmeiras — Tossiro Neto (@tossiro) January 18, 2020

Assim, o Palmeiras pode acabar comemorando um título sem entrar dentro de campo. Basta torcer pela derrota do rival, o que não será nenhum martírio para o torcedor palmeirense.