Willian Bigode encerra jejum, decide contra o NY City e “salva” Ramires

O Palmeiras venceu os estadunidenses de virada e torcem contra o Corinthians para serem campeões da Florida Cup

Dentre os atuais atacantes do , Willian Bigode era o que vivia o maior jejum de gols: o último havia sido em 29 de setembro de 2019, contra o . Mas o jejum do atacante encerrou neste sábado (18).

Afinal de contas, Willian participou dos dois gols do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o New York City, em duelo válido pela . No primeiro deles, no início do segundo tempo, atrapalhou o goleiro adversário após um cruzamento de Lucas Lima, que teve o gol creditado para si.

Mas o incômodo jejum acabou pouco depois, quando Zé Rafael brigou para recuperar a posse de bola e servir Willian para que a virada fosse sacramentada.

A vitória também ajuda a amenizar um pouco o erro defensivo cometido pelo volante Ramires, que errou um passe decisivo e ainda sofreu um belo drible antes de o NY City abrir a contagem no fim da primeira etapa.

O erro do volante, contratado em 2019 mas que não conseguiu muitas oportunidades por causa de lesões, teve grande repercussão nas redes sociais.

Erro geral no lance do gol. Ramires erra individualmente no passe interceptado e em dois botes falhos, sobreposição defensiva do time estava errada e Felipe Melo erra o tempo da bola. pic.twitter.com/Fx1SUTzOXv — Análise (@AnaliseVerdao) January 18, 2020

TIME TÁ ERRANDO MUITO



MAS TROUXERAM UM VOLANTE AÍ QUE JÁ JOGOU NO CHELSEA



NĀO VEJO A HORA DO RAMIRES ESTREAR NO VERDAO — #MILGRAU2020 ™ (@parmeramilgrau) January 18, 2020

O resultado ainda pode dar o título do troféu de pré-temporada ao Alviverde, que somou 5 pontos em sua participação. Para isso, o não pode ganhar do . Encerrada sua participação na Florida Cup, agora o Palmeiras retorna para o , já focado na disputa do .