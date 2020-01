Florida Cup 2020: times, jogos, onde assistir e tudo sobre o torneio

A sexta edição da Florida Cup começa dia 13 de janeiro, com Corinthians e Palmeiras entre os participantes

A sexta edição da começa na segunda-feira (13), nos . O torneio amistoso tem jogos de times de diferentes partes do mundo.

Acompanhe jogos ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Nesta edição o tem dois representantes: e , que acabam usando a competição como uma pré-temporada.

A Goal te conta tudo o que você precisa saber sobre o torneio.

QUANDO?

A Florida Cup acontece entre os dias 13 e 20 de janeiro, em Orlando, nos Estados Unidos. Os jogos, no entanto, só começam a ser disputados no dia 15/01.

TIMES PARTICIPANTES

Corinthians: O time paulista vai participar de sua quinta edição de Florida Cup (ficou fora só em 2019), mas nunca levou troféu para casa.

Palmeiras: O alviverde vai participar pela primeira vez da competição. O time foi o segundo confirmado para disputa deste ano.

(COL): O campeão de 2018 está de volta à Flórida. O time colombiano foi o primeiro confirmado desta edição.

New York City (EUA): O menos conhecido para os brasileiros é novato no torneio. O time da foi campeão da conferência leste no ano passado. O brasileiro ex- Héber faz parte do elenco do time americano.

JOGOS

15/01 - 20h Corinthians x New York City (EUA)

x New York City (EUA) 15/01 - 22h30 Palmeiras x Atlético Nacional (COL)

x Atlético Nacional (COL) 18/01 - 16h New York City x Palmeiras

18/01 - 19h30 Atlético Nacional x Corinthians

COMO FUNCIONA

O vencedor do torneio é definido de acordo com o sistema de pontos corridos, mas nem todos os times se enfrentam. Ao final dos quatro jogos, o time com mais pontos vai levantar a taça. Os critérios de desempate são número de vitórias, saldo de gols, confronto direto, gols marcados e fair play (número de cartões).

PONTUAÇÃO

A vitória no tempo normal vale 3 pontos. Em caso de empate, cada equipe ganha um ponto e a disputa segue para os pênaltis, quem sair vencedor nessa etapa ganha mais um ponto. A derrota não rende pontos.

ONDE ASSISTIR

Todos os jogos serão transmitidos pelo canal pago SporTV, pela TV e pelo App SporTV Play. Além disso, a Rádio Bandeirantes terá exclusividade de transmissão no rádio.

EVENTOS

Além dos jogos, a Florida Cup tem uma parada de boas vindas aos times, shows de artistas como Ivete Sangalo, corrida de 5K e jogos festivos, com youtubers, ex-jogadores e um All-Star game. A programação completa está no site do torneio.

VENCEDORES DAS OUTRAS EDIÇÕES

2015 Colônia (ALE)

2016

Mais artigos abaixo

2017

2018 Atlético Nacional (COL)

2019