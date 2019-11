O que o Barcelona precisa para se classificar na Liga dos Campeões?

O clube catalão ainda disputa sua vaga nas oitavas-de-final: veja o que o Barça precisa para ir as fases finais

Talvez no "Grupo da Morte" da Liga dos Campeões deste ano, o ainda não garantiu sua classificação para as oitavas-de-final da competição: o clube catalão viu seu arquirrival, o Real Madrid, garantir a vaga nas fases mata-mata com o empate entre o Club Brugge e o Galatasaray. Mas, e agora, o que o Barça tranquilizar a torcida?

Com duas partidas pela frente, o Barcelona enfrenta os dois adversários mais difíceis do grupo: o , na Catalunha, e a , em Milão. Depois de tropeçar em casa contra o fraco Slavia Praha, o Barça vai ter que pontuar com os rivais mais complicados.

Mas, afinal o que falta para o time se classificar?

O QUE FALTA PARA O BARCELONA PASSAR DE FASE?

Basicamente, o Barcelona precisa de uma vitória para garantir a classificação.

Como a equipe enfrenta os outros dois times que brigam pela vaga, o Borussia e a Inter, e hoje está na primeira posição do grupo, basta uma vitória para que ela não possa mais ser ultrapassada por qualquer um dos rivais, já que o Barça tem oito pontos, os alemães estão com sete e os italianos, com quatro.

Além disso, como a distância entre Inter e Barcelona é de mais de três pontos, basta um empate na última rodada contra a Internazionale para que os catalães consigam a tão sonhada classificação. Só um zero a zero "mixuruca" e a equipe de Messi, Suarez, Griezmann e cia já pode comemorar a vaga.