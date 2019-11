Liga dos Campeões: quem já garantiu vaga nas oitavas de final?

Confira quem já está garantido, quem ainda pode se classificar e os times que já deram adeus à briga por vagas na próxima fase da Liga dos Campeões

As últimas rodadas da Liga dos Campeões vão se aproximando e com isso os classificados para o mata-mata já começam a ser definidos. Será que haverão muitas zebras? Ou os grandes favoritos vão confirmar suas vagas sem muitos problemas?

Confira quem já está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões e os times que ainda sonham com a próxima fase!

QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO?

Após os jogos desta terça-feira, 5 de novembro, nenhum clube ainda garantiu vaga. O era o único clube com chances reais de garantir seu lugar nas oitvas de final, mas deixou escapar a chance ao empatar com o Red Bull Salzburg por 1 a 1.

Portanto, os grupos E, F, G e H terão suas definições somente a partir da quinta rodada, que será disputada entre os dias 26 e 27 de novembro.

O QUE OS TIMES PRECISAM PARA SE CLASSIFICAR?

Nesta quarta-feira, 6 de novembro, cinco clubes podem se classificar para a próxima fase da competição: , , , e .

O time de Diego Simeone precisa se classifica com um combinação de resultados no grupo D: precisa vencer o e torcer pela vitória da Juventus contra o Lokomotiv. A Velha Senhora também se classifica caso vença o time russo.

O Manchester City tem que vencer a caso queira a vaga de forma antecipada. Com a vitória e um empate entre Dinamo e , os citizens já confirmam também o primeiro lugar no grupo C.

PSG e Bayern podem garantir suas vagas na próxima fase se vencerem seus adversários ou com um simples empate. O Paris Saint Germain precisa dos três pontos contra o Brugge ou, no caso de empate, torcer para o vencer ou empatar com o .

O Bayern de Munique tem situação semelhante: pode se garantir caso consiga os três pontos contra o Olympiacos ou, se empatar, torcer pela vitória do diante do Crvena zvezda.

QUAIS TIMES JÁ ESTÃO FORA?

O , no grupo E, é o único time até agora que não tem chance de classificação para as oitavas de final. Com somente um ponto em quatro partidas, o time ainda pode beslicar uma vaga na .