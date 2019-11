O que houve com o Manchester City? Luta pelo título parece ter chegado ao fim

Goal tenta explicar o que aconteceu com o atual campeão da Premier League, que está cada vez mais distante do Liverpool, líder da competição

O conseguiu algumas reviravoltas notáveis ​​para ganhar títulos da Premier League nesta década - mas agora eles precisam de um milagre se quiserem fazê-lo novamente nesta temporada.

Eles perderam mais dois pontos no no sábado, mas mais preocupante do que o placar de 2 a 2 foi a natureza pouco convincente do desempenho.

Os atuais campeões ficaram assustadoramente aquém do nível de brilho que produziram nos últimos dois anos.

Mais pertinente, é mais baixo do que o nível dos líderes do , que aproveitou ao máximo o empate do City em St James 'Park ao passar por para tirar 11 pontos de vantagem no topo da tabela.

A viagem da última temporada a Newcastle foi um ponto de virada para o City. Eles reagiram a um desempenho preguiçoso em Tyneside com uma sequência de vitórias em 14 jogos que os levou ao título.

É difícil ver como o lado atual pode imitar essa corrida, apesar de Pep Guardiola insistir que as duas atuações no Newcastle são incomparáveis.

"Sofremos dois chutes no gol e sofremos dois gols", argumentou o chefe do City. "A maneira como jogamos foi muito boa, criamos chances contra 10 jogadores na área e Martin Dubravka fez boas defesas.

"No final, não devemos conceder o pontapé-livre e [Jonjo] Shelvey fez a diferença."

A verdade é que Guardiola tem grandes problemas para resolver e rápido.

O City manteve apenas um gol nos últimos nove jogos e perdeu sua vantagem implacável, que costumava acabar com toda a esperança dos adversários.

Por duas vezes, assumiram a liderança contra o Newcastle e duas vezes desperdiçaram rapidamente.

O mais frustrante é que esse poderia ter sido o momento em que eles deram ao Liverpool um gosto de seu próprio remédio.

A equipe de Jurgen Klopp conquistou mais pontos com gols nos últimos 10 minutos do que qualquer outro time nesta temporada, para grande frustração do City.

Quando o violento voleio de Kevin De Bruyne aos 82 minutos bateu na parte de baixo da trave e acima da linha, deveria ter sido suficiente para garantir uma vitória vital.

No entanto, Fernandinho deu um chute livre desajeitado, o City deixou Shelvey bem aberto nos limites da área e o ex-meio-campista do Liverpool atirou com um brilhante empate.

"Na Premier League, você nunca venceu", admitiu Guardiola. "Nessa situação, eles não criaram muito, então precisamos ser sólidos e não cometer erros e tentar ganhar o jogo." Shelvey colocou no canto, [mas] poderíamos ter evitado nessa posição. ”

O Newcastle é apenas o lado mais recente para frustrar o City com uma defesa bem disciplinada e bem equipada.

Os campeões tinham mais de três quartos de posse e isso sempre levou a um excesso de chances, mas, nas últimas semanas, as oportunidades foram menos frequentes.

Guardiola passou grande parte do tempo perseguindo sua área técnica, coçando a cabeça, em vez de advertir seus jogadores por falta de esforço, assim como ele fez durante a derrota por 2-1, há mais de 10 meses.

O catalão está tentando ser criativo com um esquadrão atingido por lesões e embaralhou seu lado para perturbar o ritmo da equipe da casa.

Kyle Walker passou boa parte do primeiro tempo como meio-campo central auxiliar, mas se tornou mais eficaz como lateral-direito ortodoxo no segundo período.

De Bruyne e David Silva avançam como atacantes em apoio a Gabriel Jesus, enquanto Benjamin Mendy e Riyad Mahrez foram obrigados a permanecer afastados.

Por fim, as mudanças não foram suficientes para garantir a vitória que o City tanto precisava para manter suas esperanças de pegar o Liverpool firmemente intacto.

Quando perguntado depois sobre se recuperar nos Reds com mais uma vitória, Guardiola respondeu: "Não é uma boa idéia pensar na Premier League ou em quantos pontos. Apenas ganhe jogos. Se não vencermos, será mais difícil. "

Com viagens a e de ambos os lados do derby de Manchester, uma sequência semelhante à da última temporada parece improvável. A disputa pelo título da cidade já pode ser realizada.