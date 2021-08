O que falta para Willian assinar com o Corinthians?

Jogador de saída do Arsenal tem acordo acertado com Timão para um contrato até 2023 e viagem prevista ao Brasil para esta terça-feira (31)

O Corinthians acertou um acordo com Willian, de saída do Arsenal, para um contrato até o fim de 2023, prazo do mandato do presidente Duilio Monteiro Alves. O jogador tem viagem ao Brasil prevista para esta terça-feira (31), quando desembarcará no país para definir as últimas burocracias da transferência. Ele já havia acenado positivamente ao Timão.

Willian-Arsenal-Corinthians: jogador tem viagem prevista ao Brasil para esta terça-feira (31).

Segundo o jornalista João Castelo Branco, correspondente da ESPN Brasil na Inglaterra, Willian assinou sua rescisão com o Arsenal nesta segunda-feira (30), último dia da janela de transferências internacional para o Brasil. Em casos como esse, no qual o atleta fica livre do contrato dentro do prazo da janela, a transferência pode ser concretizada depois do fim desse período de inscrições.

O maior obstáculo da negociação era o salário do atacante no Arsenal: cerca de 8 milhões de euros (R$ 49,4 milhões na cotação atual) livres de impostos por ano no Emirates Stadium. O Corinthians, no entanto, conseguiu adequar o acordo à sua realidade financeira.

Willian será o quarto reforço de impacto do Corinthians das últimas semanas. Antes dele o clube contratou Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes.