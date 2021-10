O que explica o jejum de gols de Gabigol no Flamengo?

O atacante vive fase ruim e não vem conseguindo marcar pelo Rubro-Negro

Uma das principais estrelas do futebol brasileiro no momento, Gabigol se notabilizou nos últimos anos pela veia goleadora no Flamengo. O jogador, por exemplo, foi o artilheiro da Libertadores em 2019, do Brasileirão na mesma temporada e do Campeonato Carioca em 2020 - além de já ter encaminhado a artilharia da Liberta também em 2021.

O problema é que os gols pararam de vir. Em um momento crucial da temporada para o Rubro-Negro, Gabriel Barbosa vem encarando uma seca de gols - um de seus maiores períodos sem marcar desde que que trocou o Santos pelo clube carioca.

Podemos listar várias razões para o jejum de Gabigol. A falta de ritmo de jogo, em uma temporada marcada pelas lesões e pelas convocações para a seleção brasileira de Tite, a ausência de seus "companheiros fiéis", Arrascaeta e Bruno Henrique, ou talvez a favorita de parte da torcida do clube: um esquema tático de Renato Gaúcho mais defensivo do que o atacante estava acostumado.

O que é fato são os sete jogos consecutivos de Gabriel Barbosa pelo Flamengo em que o atacante não conseguiu balançar as redes. Duas partidas contra o Grêmio, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa do Brasil, duas contra o Barcelona-EQU, pelas semifinais da Libertadores, duas contra o Athletico-PR, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa do Brasil, e uma contra o Cuiabá, também pelo Campeonato Brasileiro.

Durante esse período, jogou apenas dois jogos junto de Arrascaeta - e cinco com Bruno Henrique.

Nesse meio tempo, deu duas assistências e até vem contribuindo ofensivamente, de uma maneira geral. Mesmo assim, não consegue balançar as redes - e igualou o maior número de jogos sem marcar pelo Flamengo.

Essa outra marca aconteceu em 2020. Nesse caso, podemos listar a falta de ritmo de jogo também como o "grande vilão": o jejum de Gabigol aconteceu justamente em suas primeiras partidas após a pandemia do coronavírus Covid-19, onde o atleta ficou três meses sem treinar. Na época, porém, deu cinco assistências nos mesmos sete jogos (duas contra o Bangu, duas contra o Volta Redonda e uma contra o Fluminense).

A comparação com aquele período mostra estatísticas avançadas muito parecidas - com algumas exceções. Confira:

Temporada Jogos (em ordem) Jogos no jejum Minutos Gols Assistências Chances criadas Chances criadas com a bola rolando Toques dentro da área Chutes Chutes no alvo Chutes bloqueados Precisão no chutes (%) Chutes de fora da área Chutes de dentro da área 2020 Bangu (RJ), Volta Redonda (RJ), Fluminense (RJ), Fluminense (RJ), Atlético-MG (BR), Atlético-GO (BR) e Coritiba (BR) 7 623 0 5 8 7 22 12 5 4 62.5 2 3 2021 Grêmio (CDB), Grêmio (BR), Barcelona (CL), Barcelona (CL), Athletico (BR), Cuiabá (BR), Athletico (CDB) 7 553 0 2 8 8 24 16 3 2 21.43 1 2

O que podemos descobrir analisando essas estatísticas, de cortesia da Opta, é que Gabigol criou o mesmo número de chances em suas duas sequências sem marcar, mas contou com maior ajuda dos companheiros para o consagrar como assistente durante o estadual - o fato de que quatro de seus cinco passes para gol na primeira sequência foram contra Bangu e Volta Redonda também precisa ser levado em conta.

Outro número que chama a atenção é o número de chutes e a sua precisão: na atual sequência sem marcar, Gabriel chutou mais a gol, mas com precisão muito menor: apenas 21% das finalizações foram em direção ao alvo. Isso mostra que sim, a pontaria do atacante não está tão afiada.

As duas sequências terem acontecido em momento onde o ritmo de jogo de Gabigol estava em falta mostra que as várias viagens, a maratona de jogos e as convocações para a seleção brasileira podem estar prejudicando seu desempenho no Flamengo.

O lado bom, ao menos para o torcedor flamenguista, é que o ídolo não costuma ficar muito tempo sem decidir.

Logo após completar o sétimo jogo consecutivo sem marcar, em 2020, Gabigol fez gols em cinco jogos consecutivos, todos pelo Brasileirão. Não só isso: marcou o gol da vitória em três ocasiões (vitórias por 1 a 0 sobre o Santos e 2 a 1 sobre Fortaleza e Fluminense), e o gol de empate em outros dois jogos (1 a 1 contra Grêmio e Botafogo).

Tendo saído lesionado nesta quarta-feira (20), contra o Athletico-PR, mesmo assim deve estar em campo nas próximas decisões, onde costuma chamar a responsabilidade. Se repetir a proeza de 2020, será muito importante para o Flamengo. Mas francamente, precisará acertar mais vezes o gol.