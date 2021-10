Quanto tempo Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo por lesão?

O jogador deixou o campo com dores em jogo do Uruguai e deve perder jogos pelo clube

Má notícia para o Flamengo, que vai encher ainda mais o departamento médico. À serviço da seleção uruguai para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Giorgian de Arrascaeta sofreu uma lesão muscular e vai ter que se afastar dos gramados novamente.

O jogador do Flamengo, quando defendia as cores do Uruguai nas Eliminatórias, deixou o campo no empate contra a Colômbia aos 40 minutos, sentindo dores na coxa. Um dia depois da partida, a seleção anunciou o corte do meia, que teve um estiramento no reto anterior direito. Por conta da lesão, o meia foi cortado dos próximos dois compromissos da Albiceleste.

Esta é a segunda vez em um mês que Arrascaeta apresenta um problema muscular. Na volta da última data Fifa, em setembro, o meia sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita que o tirou de boa parte dos jogos do Flamengo neste período - ele entrou em campo apenas três vezes.

Quanto tempo Arrascaeta vai ficar sem jogar?

Os exames da seleção uruguaia, segundo o GE.com, apontaram um estiramento muscular grau 2 na coxa do jogador. Apesar de a nota do Uruguai não ter dado uma perspectiva de recuperação, lesões deste tipo, quando há uma pequena ruptura, levam, em média, de 8 a 10 semanas de tratamento.

Já cortado da seleção, Arrascaeta vai se reapresentar no Flamengo nos próximos dias e começar o tratamento por lá. O clube, porém, vai fazer sua própria avaliação do problema quando o jogador chegar.

A preocupação principal, no momento, é com a reta final da Copa do Brasil. O Flamengo entra em campo no próximo dia 20, às 21h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, pelo primeiro jogo. Desta forma, a expectativa é que não haja um problema tão grande no meia, que é peça fundamental do time de Renato Gaúcho - uma lesão de grau 1, por exemplo, já diminuiria o tempo de recuperação por mais ou menos 10 dias.