Gabigol na seleção brasileira: jogos, gols e participações importantes

O atacante do Flamengo foi convocado por Tite para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias

Gabigol já subiu para o time profissional do Santos repleto de expectativa, fez parte do grupo que conquistou o Ouro Olímpico para o Brasil em 2016 e desde 2019 conseguiu se colocar entre os imortais do Flamengo – em uma história que segue sendo escrita através de gols, títulos e recordes quebrados.

O bom desempenho com a camisa rubro-negra lhe rendeu uma nova convocação para a seleção brasileira principal. O atacante foi lembrado por Tite para os duelos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Poderá ser apenas a segunda vez que Gabriel Barbosa estará a serviço de Tite.

Gabigol pela seleção brasileira

(Foto: Lucas Figueiredo / MoWA Press)

Gabigol disputou cinco jogos oficiais com o time principal do Brasil. A estreia foi em 2016, com gol em amistoso vencido por 2 a 0 sobre o Panamá, ainda sob o comando de Dunga. Gabriel também fez parte da fracassada campanha da seleção na Copa América daquele mesmo 2016. Na ocasião, saiu do banco de reservas nas vitórias sobre Equador e Haiti (quando fez o seu último gol pelo selecionado até aqui) e foi titular na derrota para o Peru, que eliminou o Brasil ainda na fase de grupos.

Sob o comando de Tite, Gabigol só fez um jogo até o presente momento: em sua primeira partida pelo Brasil já como atleta rubro-negro, ele substituiu Roberto Firmino no empate por 1 a 1 contra a Nigéria, em outubro de 2019.

Em cinco jogos, Gabigol marcou dois gols. Somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Esta história, contudo, tem tudo para continuar... vejamos quais serão os próximos capítulos.