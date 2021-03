Copa Libertadores 2021: artilharia, garçons e classificação completa

Confira os líderes em gols, assistências e os principais números da atual edição do torneio sul-americano

A Copa Libertadores de 2021 já começou e desde as primeiras fases preliminares os goleadores entram na lista oficial de artilheiros da competição - diferentemente do acontece na Liga dos Campeões, em que são considerados apenas os gols a partir da fase de grupos.

Fidel Martínez, com o Barcelona-EQU, foi o principal artilheiro da edição de 2020, com a maioria de seus oito gols anotados justamente na fase preliminar. Já Matías Suárez, do River Plate, se destacou com suas assistências: foram oito no total para a equipe semifinalista na temporada passada.

A Goal lista abaixo os jogadores que mais marcaram gols e deram passes decisivos na Copa Libertadores 2021.

Veja os números a seguir e a artilharia do torneio:

Os goleadores da Copa Libertadores 2021

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Antonio Marin Guaraní-PAR 2 2 =1 Juan M. Tévez Universidad Católica-EQU 2 2 3 Bruno Correa Liverpool Montevideo 1 2 3 Fernando Fernández Guaraní-PAR 1 2 =3 Jorge Echeverria Caracas 1 2 =3 José Florentin Guaraní-PAR 1 2 =3 Agustín Dávila Liverpool Montevideo 1 2 =3 Ángel Benítez Guaraní-PAR 1 2 =3 Walter Chalá Universidad Católica-EQU 1 2 =3 Rubilio Castillo Royal Pari-BOL 1 2 =3 Guillermo de los Santos Universidad Católica-EQU 1 2 =3 Richard Celis Caracas 1 2

*Números atualizados em 8 de março de 2021, às 13h15 (hora de Brasília).

Os líderes em assistências na Copa Libertadores 2021

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Ade Ognus Caracas 1 2 =1 Carlos Melgar Royal Pari-BOL 1 2 =1 Juan Franco Guaraní-PAR 1 2 =1 Antonio Marín Guaraní-PAR 1 2 =1 Nicolás Maná Guaraní-PAR 1 2 =1 Alexis Villalva Guaraní-PAR 1 2 =1 Lisandro Alzugaray Universidad Católica-EQU 1 2 =1 Facundo Martínez Universidad Católica-EQU 1 2

Tabela completa da Copa Libertadores 2020

Primeira fase

Chave E1: Liverpool x Universidad Católica-EQU* (agregado: 3 x 3)

Chave E2: Cesar Vallejo x Caracas* (agregado: 0 x 2)

Chave E3: Royal Pari x Guaraní-PAR (agregado: 2 x 5)

Segunda fase

Chave C1: Universidad Católica-EQU x Libertad

Chave C2: Grêmio x Ayacucho

Chave C3: Montevideo Wanderers x Bolívar

Chave C4: Universidad de Chile x San Lorenzo

Chave C5: Santos x Deportivo Lara

Chave C6: Caracas x Junior Barranquilla

Chave C7: Unión Española x Independiente del Valle

Chave C8: Guaraní x Atlético Nacional

Terceira fase

Chave G1: Vencedor C1 (Universidad Católica-EQU ou Libertad) x Vencedor C8 (Guaraní-PAR ou Atlético Nacional)

Chave G2: Vencedor C2 (Grêmio ou Ayacucho) x Vencedor C7 (Unión Española ou Independiente del Valle)

Chave G3: Vencedor C3 (Montevideo Wanderers ou Bolívar) x Vencedor C6 (Caracas ou Junior Barranquilla)

Chave G4: Vencedor C4 (Universidad de Chile ou San Lorenzo) x Vencedor C5 (Santos ou Deportivo Lara)

Os grupos da Libertadores 2021 serão sorteados após a fase preliminar.

Quem foi o artilheiro da última Copa Libertadores?



(Foto: Getty Images)

Fidel Martínez balançou as redes oito vezes para o Barcelona de Guayaquil na Libertades de 2020. Os tentos foram importantes para classificar o time equatoriano para a fase de grupos, mas o clube foi o último na chave com Flamengo, Independiente del Valle e Junior Barranquilla, somando apenas três pontos em seis jogos.

Quem liderou a última Copa Libertadores em assistências?

(Foto: Getty Images)

Semifinalista da Libertadores, o River Plate contou com Matías Suárez e suas oito assistências para conseguir uma boa campanha na edição de 2020.

