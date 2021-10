Carrasco do Athlético-PR, Bruno Henrique segue como desfalque do Flamengo

Atacante ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda e está fora do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil

Um dos principais jogadores do Flamengo, Bruno Henrique segue fora diante do Athlético-PR, nesta quarta-feira (20), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O atacante teve uma lesão no adutor da coxa esquerda dectecada no último dia 11 de outubro.

A última partida de Bruno Henrique, no entanto, foi no dia 6 de outubro, no empate em 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino. A expectativa é de que o atacante esteja à disposição para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, no dia 27, no Maracanã.

Curiosamente, Bruno Henrique tem ótimo histórico contra o Athlético-PR, com a camisa do Flamengo, ele já anotou 7 gols em cima do CAP.

Além de Bruno Henrique, Arrascaeta é outro que segue desfalcando o Flamengo. O meia sofreu uma lesão na coxa durante partida contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e segue fora das partidas do Flamengo.