Gabigol acaba com jejum no Flamengo, vira a página de Jorge Jesus e defende Torrent

O Rubro-Negro voltou a ficar abaixo do esperado, ainda que tenha conseguido arrancar empate com o Grêmio

Gabriel Barbosa viveu o melhor momento de sua carreira no comandado por Jorge Jesus, em 2019, assim como grande parte de seus companheiros que fizeram parte das campanhas vitoriosas no Brasileirão e Libertadores. Mas com a saída do técnico português e a chegada do catalão Domènec Torrent, a mágica que parecia infinita parou momentaneamente: o ainda não convenceu nos quatro jogos com o novo técnico e esteve muito perto de ser derrotado para o , nesta quarta-feira (19), pela quarta rodada da Série A 2020.

O Tricolor saiu na frente, com Pepê, e o Flamengo só chegou ao empate na reta final do segundo tempo em pênalti cometido pelo zagueiro Kannemann e convertido por Gabigol. O camisa 9 acabou com o jejum de sete jogos sem balançar as redes, o seu maior período no clube, e na comemoração fez questão de abraçar Torrent – que segue bastante criticado pelos torcedores nas redes sociais. Finalizado o duelo, Gabriel seguiu o discurso de que o time carioca precisa virar a “página Jorge Jesus” agora com o novo comandante.

Após o gol marcado no Maracanã, Gabigol foi ao encontro do técnico Domênec Torrent e abraçou o treinador rubro-negro.



“Os jogadores vão dar tudo até o final, jogamos contra um grande time. Isso mostra a união, a alegria de vencer por esse clube e tentar vencer novamente. Estamos trabalhando, buscando, a gente vai melhorar", disse ao Premiere. O atacante lembrou que, em meio ao calendário apertado que acabou surgindo em decorrência da pandemia da Covid-19, os treinos acabaram dando espaços aos jogos, dificultando a possibilidade de assimilação do trabalho de Domènec.

“Fizemos em 2019 um ano perfeito, que nenhum clube brasileiro conseguiu. Temos que entender que é um início de trabalho, tivemos poucos dias para treinar. Não podemos criar inverdades. Temos que ter paciência e pés no chão. Os jogadores vão dar a vida até o final. Nós vamos melhorar”, concluiu.