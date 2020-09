Messi só pode ir embora quando tiver uma estátua maior que o Camp Nou, diz candidato do Barcelona

Jordi Farré falou sobre a entrevista exclusiva de Messi à Goal e a possibilidade de Bartomeu deixar a presidência do clube antes do fim do mandato

A entrevista exclusiva de Leo Messi para a Goal confirmando que fica no na temporada 2020/21 ainda repercute nos bastidores do clube catalão. Uma das falas que mais chamou a atenção foram as acusações do craque argentino contra o presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu.

Jordi Farré, candidato à presidência do Barcelona, coloca uma "condição" para que Messi deixe o clube catalão. "É patrimônio do clube e tem que ficar, só poderá sair quando houver uma estátua maior que o Camp Nou", disse em entrevista à Goal.

A importância de Messi para o Barça é destacada por Farré, mas com ressalvas. "Ninguém está acima da entidade, mas Messi é um patrimônio e devemos tratá-lo com tal".

Antes da entrevista do camisa 10, Bartomeu chegou a dizer que deixaria a presidência do clube se Messi afirmasse que o problema do clube era o presidente, o que foi feito. Porém, Farré não acredita que a promessa será cumprida.

"É mais uma provação do presidente, é claro que ele não vai renunciar", disse. "Talvez o Leo tenha errado na estratégia. Se ele tivesse falado antes do burofax a situação seria diferente, mas o importante é ele ficar e, assim, teremos tempo para negociar um projeto e um contrato".

Farré é o grande nome por trás da monção de censura contra Bartomeu, que tenta tirar o atual presidente do poder antes do fim de seu mandato. Ele está confiante que conseguirá as assinaturas dos sócios e que, em breve, Bartomeu deixará o Camp Nou. "É o único cenário que contemplamos", afirmou.

"Espero apresentar as assinaturas ao clube no dia 17 de setembro e depois haveria um referendo em 30 dias para decidir se queremos que Bartomeu saia ou não e então em 45 dias haveria eleições. Seria perto do dia 5 de dezembro. Os sócios nos pedem uma mudança real e deve ser o fim dos tecnocratas e a volta da paixão, nós a perdemos", completou.