O que é Ultimate Team do EA Sports FC 24, antigo FIFA?

Popular modo de jogo online está de volta no EA FC 24, com opções para todos tipos de jogadores

Se a badalada franquia FIFA, da EA Sports, deixou de existir para dar lugar ao EA FC 24, o modo Ultimate Team, um dos carros chefes da série de futebol, segue intocado, e como grande destaque do pacote.

No UT, o objetivo é montar um time dos sonhos, usando jogadores que são distribuídos no formato de cards colecionáveis, e têm atributos e qualidades próprias. Além de construir a equipe, os jogadores podem disputar partidas online e offline, em uma série de modalidades diferentes, das mais casuais até as competitivas.

EA Sports FC 24: 'truques' e 'comandos secretos' do game de futebol

Como funciona o modo Ultimate Team no EA Sports FC 24?

O modo pode ser acessado gratuitamente por todos que têm uma cópia de EA Sports FC 24, a mais recente versão do game de futebol da Electronic Arts. No modo, os jogadores começam com uma equipe modesta, e precisam jogar partidas e cumprir objetivos para acumular moedas, usadas para comprar jogadores em um mercado de leilões.

Um dos principais atrativos do modo é o sistema de pacotes, os packs, onde é possível arriscar a sorte para tentar conseguir cartas raras e valiosas, que pode integrar o seu time, ou mesmo serem negociadas para levantar grandes quantias de moedas (coins).

Quais as opções de jogo no Ultimate Team do EA FC 24?

Na hora de disputar as partidas, existem modos para todos os gostos. O Squad Battles é offline, e deixa os jogadores participaram dezenas de partidas offline, contra equipes de outros usuários. Ao final de cada semana, eles são premiados de acordo com seu desempenho em relação a outros jogadores, recebendo pacotes, moedas e outros itens especiais.

A opção padrão para partidas online é o modo Rivals, onde jogadores encaram adversários de níveis similares de habilidade, com o objetivo de subir no ranking, que garante premiações cada vez mais recheadas.

Para aqueles que buscam competição, o UT Champions é a melhor alternativa. No modo, é necessário se qualificar passando por uma eliminatória de 10 jogos, onde é preciso vencer pelo menos quatro vezes. Isso garante acesso à Weekend League, campeonato disputado a cada final de semana, onde bons desempenhos garantem ótimos prêmios em moedas e packs.

Dá para jogar Ultimate Team com os amigos no EA FC 24?

Aos fãs de partidas cooperativas com amigos, ou simples disputas amigáveis para descobrir quem é o melhor, o Ultimate Team também tem ótimo suporte. No modo é possível convidar amigos para jogos amistosos simples, ou até mesmo se juntar para tentar subir de ranking no Rivals, encarando outros players online.

O EA FC 24 tem sua própria plataforma com crossplay, que permite que usuários de diferentes consoles/PC se juntem em partidas. Se você possui um PS5, por exemplo, é possível jogar com um amigo que possui um Xbox Series S ou X, bastante adicioná-lo na rede da EA usando um nome de usuário.