O FIFA não deve mais se chamar FIFA

EA Sports considera a ideia de rebatizar seu game de futebol, após rever acordo com a FIFA

FIFA 22 mal chegou às lojas, e a EA Sports já revelou seus planos para o futuro da franquia de futebol. O principal deles considera inclusive uma mudança de nome, mais ou menos como aconteceu com o rival PES, que se tornou eFootball.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Cam Weber, gerente geral da EA Sports, disse em uma nota oficial no site da empresa que “para criar a melhor experiência para os fãs de futebol, é preciso ouvir a comunidade de jogadores”.

“Sabemos que o mais importante é aumentar nossa comunidade, criando experiências de futebol inovadoras em novas plataformas. Com o passar dos anos, também percebemos que autenticidade é algo essencial, e é por isso que nos orgulhamos de nossos mais de 300 parceiros, que dão acesso a mais de 17 mil atletas espalhados por mais de 700 times em 30 ligas.

“Investimos em parcerias e licenças que significam algo para os nossos usuários, e é por isso que o FIFA é o único lugar onde você pode jogar a UEFA Champions League, Liga Europa, Libertadores, Premier League, Bundesliga, La Liga, entre outras competições.

Na nota, Weber explicou que a empresa está revendo o seu acordo com FIFA para uso do nome da marca no jogo, e que isso pode afetar o nome dos jogos de futebol da EA nas próximas temporadas.

“Para o futuro, consideramos a ideia de renomear nossa série de futebol da EA Sports. Isso significa que estamos revendo nosso acordo de naming rights com a FIFA, que foi assinado de forma independente de todos os nossos outros acordos e licenças.

O gerente encerrou o texto agradecendo pelo suporte e feedback da comunidade de jogadores, e reforça o compromisso da EA Sports em seguir lançando jogos de futebol.

Lançado pela primeira vez em 1993, o game de futebol da empresa californiana sempre se chamou FIFA, e hoje ocupa o espaço de principal título do gênero no mercado. Segundo números da própria EA, o lançamento mais recente, FIFA 22, já foi jogado por mais de 9 milhões de jogadores.

FIFA 22 chegou no último dia 1 de outubro para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC. Clique aqui e saiba tudo sobre o game.