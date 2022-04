O que é St. Totteringham's Day?

Quando se trata da rivalidade entre Arsenal e Tottenham, é justo dizer que os Gunners já tiveram mais motivos para comemorar. Com 13 títulos da Premier League e 14 Copas da Inglaterra, a sala de troféus do Arsenal é certamente maior do que a de seu grande rival de Londres, que tem oito taças da FA Cup e ganhou sua última liga inglesa em 1961. E é por isso que os torcedores dos Gunners, em provocação ao Spurs, criaram o St. Totteringham's Day.

A data nada mais é do que o dia em que se torna matematicamente impossível para o Tottenham terminar à frente do Arsenal na Premier League. É um momento de festa para os torcedores vermelhos, que se encontram em condições de se gabar da superioridade de sua equipe, confirmada oficialmente pela tabela de classificação da liga.

E como o dia de St. Totteringham depende da pontuação de ambas as equipes na Premier League, essa é uma comemoração que não acontece todo o ano – como quando o Tottenham termina à frente dos Spurs na liga inglesa, por exemplo – e, quando acontece, também não tem data fixa, mudando a cada temporada. Mesmo assim, a data festiva não foge muito dos meses de abril ou maio, quando a competição caminha para sua reta final.

Mais artigos abaixo

Durante a era Arsene Wenger no Arsenal, tornou-se inevitável para o Tottenham amargar uma posição na tabela atrás de seu grande rival, o que aconteceu por 21 anos consecutivos. Desse modo, os torcedores dos Gunners até criaram uma música, obviamente em tom provocativo, conhecida como “It's Happened Again” (Aconteceu de novo, na tradução do inglês).

Getty

Contudo, a tradição vem sendo quebrada desde a saída de Wenger. Nas temporadas 2016/17, 2017/18, 2019/20 e 2020/21, não houve St. Totteringham's Day em Londres, com o Spurs tendo desempenho melhor do que o de seu rival na Premier League.

A origem do termo não é conhecida com exatidão, mas, ao que se sabe, a brincadeira aconteceu pela primeira vez em 2002, no site de torcedores Arseweb, apesar de não ter ganhado popularidade até 2010. Desde então, o Dia de St. Totteringham tem sido um tema comum nas rodas de conversa entre os amantes do futebol em Londres. No entanto, se depender dos torcedores do Tottenham, essa é uma brincadeira que cairá em desuso em um futuro próximo.