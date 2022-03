O que é o mercado de cartões em apostas e como escolher a melhor estratégia?

Crescendo nas apostas esportivas, o mercado de cartões tem chamado cada vez mais atenção dos apostadores. Assim como em outros casos, esse mercado requer a necessidade de muita análise dos times e jogadores envolvidos na partida, já que abrange uma lista grande de opções.

Dito isso, e por ser um mercado alternativo, como o de escanteios, é preciso traçar algumas estratégias no momento da análise e da aposta para lucrar com a oportunidade certa. Nas apostas, esse mercado está diretamente ligado ao número de cartões em uma partida, assim como no mercado de gols, por exemplo.

Abaixo, a GOAL te explica sobre o mercado de cartões e como analisar os melhores caminhos para apostar.

O que é o mercado de cartões nas apostas esportivas?

Nas apostas esportivas, o mercado de cartões é aquele em que se aposta no número de cartões de uma determinada partida, sendo para um time, jogador específico ou no total de cartões de um duelo.

Por exemplo, é possível apostar se o Wolves, da Premier League, vai receber um ou mais cartões na partida e, ainda, apostar se Rúben Neves vai tomar ou não um cartão neste jogo.

É possível perceber que este mercado é bem diverso, possibilitando ao apostador se aventurar em diversos investimentos entre cartões amarelos e vermelhos.

Como funciona o mercado de cartões?

Uma das apostas mais tradicionais neste mercado é de Over e Under de cartões. Assim como no mercado de gols e escanteios, essa opção está relacionada em encontrar um número de cartões que pode ou não ser batido em uma partida.

Entre os apostadores, essa opção do mercado é utilizado constantemente após uma análise na média de cartões do time e do juiz da partida, sendo uma das mais utilizadas nas casas de apostas.

Além disso, é possível apostar no total de cartões na partida ou escolher um jogador que receberá primeiro um cartão no duelo.

Veja outras formas de se apostar em cartões:

Over/Under de cartões amarelos para cada time

Total de cartões na partida Inteira

Cartão vermelho

Cartão para um Jogador específico

Handicap Asiático de cartões amarelos

Minuto exato do primeiro cartão na partida

Primeiro jogador de um time a receber cartão

Como calcular a média de cartões dos jogadores, times ou árbitros?

A conta para calcular a média de cartões amarelos ou vermelhos de um jogador, time, árbitro ou uma competição é muito simples.

Primeiro, é preciso saber quantos jogos foram realizados na competição e, ainda, o número de cartões recebidos ou distribuídos por tal árbitro. Depois disso, basta dividir o número de cartões pelo total de partidas. Veja exemplos:

Rúbens Neves, do Wolves, na Premier League 2021/22

9 cartões amarelos recebidos em 34 partidas

9 ÷ 34 = 0,26 cartões p/jogo

Leeds United na Premier League 2021/22

85 cartões amarelos em 29 partidas

85 ÷ 29 = 2,93 cartões p/jogo

Mike Dean, árbitro da Premier League, na temporada 2021/22

62 cartões amarelos em 19 partidas

62 ÷ 19 = 3,26 cartões p/jogo

Além disso, cabe analisar também o número de faltas e desarmes de cada equipe na competição, considerando jogos como mandante e visitante, por exemplo. Para completar, fatores como características dos árbitros, histórico de cartão de cada jogador e clássicos locais devem ser essenciais na análise.

Com isso, é importante, com esses números obtidos das estatísticas, calcular a probabilidade de um evento acontecer e, depois, comparar com os valores das odds oferecidas por cada casa de aposta.