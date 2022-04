O que é Handicap Asiático no mundo das apostas?

Certamente você já escutou falar várias vezes do termo Handicap Asiático nas apostas esportivas. Nada mais é que um tipo de vantagem dada a uma das equipes do jogo e que você apostará na manutenção (ou não) dessa "vantagem".

A casa tenta equilibrar as diferenças entre os dois participantes do evento para que se possa equivaler, em tese, às chances das equipes. O participante do evento que é considerado favorito normalmente tem um handicap negativo que ele terá que superar.

Enquanto isso, o time azarão terá um handicap positivo que figura no começo do evento atuando como uma certa vantagem.

O mercado de handicap geralmente trabalha com o mercado de gols, ou seja over ou under algum placar.

Vamos a um exemplo pra deixar bem claro como funciona e você possa entender certinho os mercados de handicap.

Vejamos um Palmeiras x Cuiabá pelo Brasileirão. Você fez os seus estudos, analisou os dois times e claramente o Palmeiras é o favorito. Inclusive para um Over 1.5, ou seja, mais de dois gols marcados.

No caso, vale a pena você escolher a linha -1 no handicap asiático. É como se o Palmeiras já entrasse em campo perdendo de 0x1. Ele precisa então marcar dois gols: um para empatar a aposta e um segundo para torná-la vencedora.

Se ele vencer por apenas um gol, você "empatou" a aposta (que era superar o gol negativo). E aí, sua aposta é devolvida.

Isso porque no mercado de handicap asiático, há devolução da aposta quando ela é empatada.

Caso o jogo termine empatado ou com vitória do Cuiabá, sua aposta será perdedora.

Apostar no handicap asiático pode ser uma boa pedida pra você que tem um método mais ajustado e validado, e que conhece bem os times que está trabalhando.

Veja quais as vantagens e desvantagens de apostar neste mercado:

VANTAGENS

Boas oportunidades mesmo em partidas com claro favorito

Reembolso total ou parcial da aposta

Quando encontrado, há bom ajuste das odds para criar valor

DESVANTAGENS