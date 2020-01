O que é e como funciona a Roku? DAZN é parceiro nos esportes

A Roku TV chega ao Brasil com pareceria esportiva com o DAZN

Nesta terça-feira (21) chegou ao a Roku, uma das pioneiras em integrar televisão e internet .

Durante um evento realizado em , a chegada da marca ao Brasil foi anunciada. Inicialmente, será apenas um produto, a AOC Roku TV, Smart TV produzida em parceria com a AOC.

A Roku TV é um dos principais dispositivos tecnológicos da América do Norte e concorre diretamente com Apple TV, Android TV e Chromecast, Amazon Fire, etc.

A DAZN é a parceira esportiva da Roku no Brasil, facilitando o acesso do usuário ao conteúdo da plataforma.

Com a chegada às lojas programada para fevereiro, as TVs já estarão disponíveis em canais online a partir desta quarta-feira (22). São duas opções de modelo: 32 polegadas HD (por R$ 1.199) e 43 polegadas Full HD (por R$ 1.599).

Para o mercado brasileiro, o televisor vem com um catálogo que inclui:

Apple TV+

BabyFirst TV & Happy Kids

DAZN

Deezer & Spotify

Google Play

Netflix, HBO GO, Looke

Globoplay

YouTube.

A Roku TV tem a intenção de ser simples, de maneira que até o menos acostumados com os serviços de streaming consigam usar. O mecanismo de busca permite integração dos catálogos dos diferentes serviços disponíveis, de forma a facilitar a experiência do usuário Roku.

O controle remoto também é fácil de usar e tem botões especiais para os serviços de streaming oferecidos, inclusiva um para o DAZN. E, além disso, a TV pode ser controlada a partir de um aplicativo próprio dela.

As atualizações de sistema operacional acontecem de forma automática, sem precisar de comandos.