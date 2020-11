O que causou a morte de Diego Maradona?

O ídolo argentino, que recém completou 60 anos, esteve internado recentemente e morreu em casa

O mundo perdeu Diego Maradona. O ex-jogador, aos 60 anos, teve sua morte anunciada nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Um dos grandes ídolos do futebol morreu em casa, na .

O craque argentino, técnico do Gimnasia y Esgrima de la Plata, já estava com a saúde fragilizada e havia sido internado, em novembro, com uma aparente anemia, mas o que se descobriu foi um coágulo no cérebro, que obrigou Maradona a passar por uma intervenção cirúrgica. A operação foi um sucesso e o ex-jogador havia recebido alta do hospital.

Em 12 de novembro Maradona já estava em casa, sendo tratado e acompanhado de perto por médicos devido ao seu estado de saúde, principalmente após uma crise de abstinência sofrida enquanto estava internado.

Nesta quarta (25), a imprensa argentina noticiou uma movimentação de diversas ambulâncias ao redor da casa de Maradona, em Tigre, no norte de Buenos Aires, no fim da manhã. Pouco tempo depois, o Clarín foi o primeiro a informar o mundo sobre a morte do ídolo argentino, que em seguida foi confirma, já no começo da tarde.

O que causou a morte de Maradona?

Segundo relatos, os socorristas até tentaram reanimar Maradona, mas não conseguiram. A causa da morte foi dada como uma grave parada cardiorrespiratória.

A morte causou comoção mundial e, na Argentina, país do craque, o presidente Alberto Fernandéz decretou luto oficial de três dias pela daquele que "fez o país imensamente feliz" ao lavá-lo "ao topo do mundo".

A última aparição pública de Maradona foi pouco antes de sua internação, no jogo de estreia do Gimnasia y Esgrima, em 30 de outubro, dia do aniversário do Pibe. Na ocasião, ele esteve presente para ser homenageado por seus 60 anos, porém a dificuldade para andar e a aparente fragilidade preocuparam os fãs, que viram o ex-jogador deixar o estádio, com ajuda, ainda no primeiro tempo. Três dias depois, Maradona foi internado.