Maradona internado: como está a saúde do argentino, gravidade do problema e tratamento

O maior ídolo argentino de todos os tempos vai passar por exames, mas pode treinar o Gimnasia já neste domingo

Diego Maradona completou 60 anos no último 30 de outubro e recebeu inúmeras homenagens, mas a sua aparição no gramado do estádio do Gimnasia y Esgrima de La Plata, clube o qual é treinador, preocupou pela imagem de fragilidade. Nesta segunda-feira (02), o maior ídolo argentino de todos os tempos foi internado.

A decisão foi tomada pelo círculo íntimo de Maradona e com seu aval, mas inicialmente a situação não se mostra tão grave.

O que tem Maradona?

De acordo com as informações da imprensa argentina, a internação de Diego Maradona não é motivada por Covid-19: todos os testes realizados até aqui pelo eterno craque deram negativo para o novo coronavírus.

A situação de Maradona também não é grave: o treinador vai passar por exames e terá um acompanhamento diário de seu médico pessoal, Leopoldo Luque.

Luque, inclusive, revelou meses atrás que Maradona passava por um quadro de depressão, motivada pela quarentena em meio à pandemia de Covid-19, e aos seus já conhecidos problemas familiares.

“É óbvio que esta quarentena é muito difícil para todas as pessoas que se encontram realmente isoladas, como ele. Elas sentem, e muito. Isso resulta em transtornos de ânimo. É uma realidade que não afeta apenas o Maradona”, disse o médico no último mês de junho.

Semanas após o retorno aos treinos no futebol profissional da , Diego Maradona passou por um exame completo que não mostrou os resultados esperados. É por isso que o astro e sua família resolveram dar uma atenção maior às mais recentes análises médicas. Entre os sintomas que afetam Maradona estão desidratação, falta de sono e de apetite.

Quanto tempo de internação?

Leopoldo Luque também informou à imprensa que a internação de Maradona não tem ligação com a dependência química do ídolo argentino. Além disso, o médico tranquilizou os fãs mais preocupados ao informar que Maradona “está bem, mas pode estar muito melhor”.

O planejamento inicial é de internação por três dias, segundo Luque, que também deixa em aberto a possibilidade de Maradona treinar o Gimnasia no jogo deste domingo (08), contra o Vélez Sarsfield.