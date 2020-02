O quanto o Real Madrid perde sem Hazard

Sem o belga a equipe de Zidane é menos incisiva no ataque, mas excesso de lesões ao menos evitou que o time ficasse refém de sua ausência

Somente em seu primeiro ano como jogador do , Hazard desfalcou mais vezes a equipe por causa de lesões do que em toda a sua passagem de sete temporadas pelo .

De acordo com levantamento do site Transfermarkt, problemas físicos fizeram Hazard desfalcar os Blues em um total de 20 partidas. Até o jogo contra o , no qual voltou a lesionar o tornozelo, o belga acumulava 18 ausências por motivos médicos. Este número vai aumentar, uma vez que até sua presença na Euro 2020 está cercada de dúvidas.

Sem querer fazer um trocadilho, mas já fazendo, a primeira temporada de Hazard no Madrid tem sido cercada de azar.

O início no Real foi irregular porque o meia-atacante chegou acima do peso, mas também porque estreou já depois de ter se recuperado de uma primeira lesão. Em forma, contudo, o camisa 7 mostrava o óbvio: a qualidade para mudar jogos.

As duas assistências e um único gol são números tímidos, mas em meio a uma temporada irregular, marcada pelo ciclo sem fim de estar sempre buscando o ritmo de jogo que em algum momento as lesões lhe tiraram, Hazard vem contribuindo mais com as ações em conjunto.

Segundo dados da Opta Sports, com o belga em campo o desempenho do ataque sobe de produção: o Real Madrid finaliza mais vezes (18.6 por jogo contra 16.3 sem Hazard) e marca mais gols (2.2 gols por jogo contra 1.9 em sua ausência).

Este fator, além de deixar de contar com alguém que em um lance pode resolver uma partida, explica o quanto o Real Madrid perde sem o meia-atacante.

Mas se também for possível olhar para a situação sob um prisma menos pessimista, o excesso de lesões fizeram com que o time de Zidane não ficasse hiper dependente de Hazard.